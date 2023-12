Izrael zbombardował ośrodek dla uchodźców. Zginąć mogły dziesiątki ludzi!

Kto by się spodziewał?!

Uszło mu to płazem?

„Rozległ się głośny huk, po czym budynek zamienił się w kupę gruzów” – powiedział jeden z mieszkańców, Hamza Obeid. Wcześniej armia izraelska przekazała wezwania do "pilnej ewakuacji", ostrzegając, że przebywanie na tym terenie jest niebezpieczne - przypomniała stacja CNN. Wezwanie do ewakuacji i przeniesienia się na południe od wąwozu Wadi Gaza zostały skierowane do mieszkańców kilku północnych dzielnic Gazy, jednak nie wiadomo, czy mieszkańcy byli w stanie odebrać wydane w języku arabskim komunikaty w mediach społecznościowych.

Według Anasa Ah-Sharifa, niezależnego dziennikarza, w budynku mieszkało ponad 100 przesiedleńców z północnej Gazy.

Dziesiątki ofiar z obozu zostały przetransportowane do pobliskiego indonezyjskiego szpitala, podczas gdy "wielu innych wciąż jest wyciąganych spod gruzów" - powiedział CNN palestyński dziennikarz.

Od czasu wznowienia działań wojennych zginęło przynajmniej 200 Palestyńczyków, podał zarządzany przez Hamas resort zdrowia Strefy.