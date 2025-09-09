Izrael znów zaatakował! Seria eksplozji w centrum stolicy! Wiadomo, kto był celem

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-09-09 15:27

Izrael zaatakował w Katarze! W centrum stolicy kraju, Dosze, miało dojść do serii eksplozji. Świadkowie donoszę o słyszalnej eksplozji i widocznym dymie, unoszącym się nad miastem. Izrael oficjalnie potwierdził, że zaatakował kierownictwo Hamasu, które przebywało w stolicy Kataru.

Super Express Pilne

i

Autor: Super Express
Super Express Google News

Eksplozje w Dosze. Atak na siedzibę Hamasu. Izrael potwierdza

We wtorek (9 września) agencja Reuters poinformowała o serii eksplozji w Dosze, stolicy Kataru. Świadkowie donieśli o słyszalnej eksplozji i dymie, unoszącym się z jednej z dzielnic w centrum stolicy Kataru.

W Dosze swoją siedzibę ma przywódca organizacji terrorystycznej Hamas, a jej biura znajdują się w dzielnicy Al-Qatara w sercu stolicy.Zagraniczne media twierdziły, że celem ataku była siedziba Hamasu, a celem byli wysoko postawieni członkowie tej organizacji terrorystycznej mieszkający w Katarze. Proirański kanał informacyjny Sabereen również poinformował, że eksplozje dotknęły siedzibę Hamasu w Dosze.

Niedługo po zdarzeniu Izrael oficjalnie potwierdził, że zaatakował kierownictwo Hamasu, które przebywało w stolicy Kataru.

CZYTAJ TEŻ: Ostrzelano autobus, 5 osób nie żyje! Masakra w Jerozolimie

Źródło: Reuters / israelhayom.com

Polecany artykuł:

Kraj w kryzysie. Rząd nie otrzymał wotum zaufania! Będzie dymisja
Sonda
Czy Izrael użyje broni jądrowej przeciwko Iranowi?
Bombardowanie Izraela
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IZRAEL
HAMAS
KATAR
DOHA