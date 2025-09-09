Izrael znów zaatakował! Seria eksplozji w centrum stolicy! Wiadomo, kto był celem

Eksplozje w Dosze. Atak na siedzibę Hamasu. Izrael potwierdza
We wtorek (9 września) agencja Reuters poinformowała o serii eksplozji w Dosze, stolicy Kataru. Świadkowie donieśli o słyszalnej eksplozji i dymie, unoszącym się z jednej z dzielnic w centrum stolicy Kataru.
W Dosze swoją siedzibę ma przywódca organizacji terrorystycznej Hamas, a jej biura znajdują się w dzielnicy Al-Qatara w sercu stolicy.Zagraniczne media twierdziły, że celem ataku była siedziba Hamasu, a celem byli wysoko postawieni członkowie tej organizacji terrorystycznej mieszkający w Katarze. Proirański kanał informacyjny Sabereen również poinformował, że eksplozje dotknęły siedzibę Hamasu w Dosze.
Niedługo po zdarzeniu Izrael oficjalnie potwierdził, że zaatakował kierownictwo Hamasu, które przebywało w stolicy Kataru.
CZYTAJ TEŻ: Ostrzelano autobus, 5 osób nie żyje! Masakra w Jerozolimie
Źródło: Reuters / israelhayom.com
Polecany artykuł: