Izrael znów zaatakował! Seria eksplozji w centrum stolicy! Wiadomo, kto był celem

Eksplozje w Dosze. Atak na siedzibę Hamasu. Izrael potwierdza

We wtorek (9 września) agencja Reuters poinformowała o serii eksplozji w Dosze, stolicy Kataru. Świadkowie donieśli o słyszalnej eksplozji i dymie, unoszącym się z jednej z dzielnic w centrum stolicy Kataru.

W Dosze swoją siedzibę ma przywódca organizacji terrorystycznej Hamas, a jej biura znajdują się w dzielnicy Al-Qatara w sercu stolicy.Zagraniczne media twierdziły, że celem ataku była siedziba Hamasu, a celem byli wysoko postawieni członkowie tej organizacji terrorystycznej mieszkający w Katarze. Proirański kanał informacyjny Sabereen również poinformował, że eksplozje dotknęły siedzibę Hamasu w Dosze.

Niedługo po zdarzeniu Izrael oficjalnie potwierdził, że zaatakował kierownictwo Hamasu, które przebywało w stolicy Kataru.

Źródło: Reuters / israelhayom.com

Izrael oficjalnie potwierdził, że zaatakował kierownictwo Hamasu, które przebywało w stolicy Kataru.— Łukasz Bok (@LukaszBok) September 9, 2025

Sonda Czy Izrael użyje broni jądrowej przeciwko Iranowi? Tak Nie Nie mam zdania