Ostrzelano autobus, 5 osób nie żyje! Masakra w Jerozolimie

Strzelanina w Jerozolimie, sprawcy urządzili masakrę w autobusie. Pięć osób nie żyje

Pięć osób zginęło, a jedenaście zostało rannych w wyniku ataku uzbrojonych sprawców w północnej części Jerozolimy - poinformowały służby medyczne i policja. Pięcioro poszkodowanych jest w poważnym stanie. Jak podaje BBC, według izraelskiej służby ratowniczej Magen David Adom ofiary to trzej mężczyźni w wieku około 30 lat, jedna kobieta w wieku 50 lat oraz jeden mężczyzna w wieku 50 lat. Do szpitali przewieziono ludzi z ranami postrzałowymi oraz trzy osoby, które odniosły obrażenia od rozbitego szkła. Policja podała, że dwóch uzbrojonych napastników otworzyło ogień w autobusie na przystanku autobusowego przy Ramot Junction, na północnych obrzeżach miasta. Funkcjonariusz ochrony i jeden cywil odpowiedzieli ogniem, zabijając napastników.

Kto przeprowadził zamach w Jerozolimie?

Do tej pory żadne ugrupowanie zbrojne nie przyznało się do ataku, choć Hamas pochwalił działania sprawców. Można przypuszczać, że zamach miał podłoże polityczne. Mógł być rodzajem zemsty za działania Izraela w Strefie Gazy, której mieszkańcy są zabijani i głodzeni, a ostatnio także wypędzani z miasta Gaza. Atak mógł być też związany z wojną między Izraelem a Iranem, obecnie konflikt, który wybuchł w czerwcu tego roku, pozostaje wygaszony.

Na miejscu zdarzenia licznie obecna była policja, a jednostki rozbrajające ewentualne materiały wybuchowe upewniały się, że teren jest bezpieczny. Jednocześnie zespoły kryminalistyczne zbierały dowody. Wojsko izraelskie również wdrożyło żołnierzy, którzy wraz z policją przeszukiwali okolicę w poszukiwaniu ewentualnych podejrzanych. Premier Benjamin Netanyahu przeprowadzał w tym czasie ocenę sytuacji razem z szefami służb bezpieczeństwa, informuje jego biuro prasowe.

🚨TERROR ATTACK IN JERUSALEMTwo armed terrorists, disguised as bus passengers, opened fire inside the vehicle killing 4 people, injuring 20, 5 are in critical condition, fighting for their lives.After shooting passengers, the attackers exited the bus and targeted nearby… pic.twitter.com/o7QJcBynsz— Voice From The East (@EasternVoices) September 8, 2025

