Rakieta trafiła prosto w blok w Izraelu. Wideo pokazało moment tragedii

Pocisk trafił w wysoki blok pełen ludzi w Bat Jam w Izraelu. Są zabici i wielu rannych. Filmy pokazały moment ataku

Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest coraz gorsza. Ataki Iranu na Izrael i Izraela na Iran trwają, powiększa się liczba ofiar wśród zwyczajnych cywilów. Kiedy wyją syreny, ludzie uciekają do schronów, ale nie wszyscy nadążają uciekać przed śmiertelnym zagrożeniem, kiedy irańskie pociski nadlatują. Niestety, do wyjątkowej tragedii doszło z tego powodu w izraelskim mieście Bat Jam. W sieci pojawiło się wideo pokazujące nocny ostrzał miasta i moment, w którym jeden z pocisków w nocy z ogromną siłą uderza prosto w wysoki blok, a następnie kawał ściany odpada od niego, by runąć na ulicę. Trwa akcja ratunkowa, wiadomo, że w ruinach tego budynku mieszkalnego zginęło co najmniej sześć osób, a około 100 doznało obrażeń. Dwadzieścia nadal jest poszukiwanych. "Siły powietrzne przeprowadziły dużą serię ataków opartych na informacjach wywiadowczych, wymierzonych w kilka celów w Teheranie związanych z projektem broni nuklearnej reżimu irańskiego" - powiadomiła tymczasem izraelska armia. Iran grozi USA, uznając, że Ameryka pomaga Izraelowi, a Donald Trump odpowiada, że jeśli Teheran odważy się jakkolwiek zaatakować wojskowe bazy amerykańskie, to jego armia odpowie z "niezwykłą siłą". Groźby Iranu padły też w stronę baz wojskowych Francji i Wielkiej Brytanii w regionie. Brytyjczycy zapowiedzieli wysłanie na Bliski Wschód swoich samolotów bojowych.

Izrael zaatakował Iran, Iran odpowiedział. Co dokładnie się wydarzyło? Jaki był powód ataku?

13 czerwca nad ranem w ramach operacji Powstający Lew Izrael zaczął zmasowany atak na Iran, którego nie można nazwać inaczej, niż tylko wypowiedzeniem pełnoskalowej wojny. Tak też skomentował to Teheran, nazywając działania Izraela "deklaracją wojny". Pociski rakietowe spadły na wiele miejsc w całym kraju, a według wielu doniesień, w tym dobrze zazwyczaj zorientowanego portalu Axios, czołowi generałowie i naukowcy zajmujący się rozwojem irańskiego programu nuklearnego zostali zabici. To właśnie program nuklearny, przynajmniej oficjalnie, stanowi tutaj kość niezgody i powód aż tak mocnego uderzenia. Premier Benjamin Netanjahu ogłosił, że ataki miały charakter prewencyjny, a ich celem jest uniemożliwienie Iranowi zdobycia broni atomowej, bo ta zagrażałaby istnieniu Izraela. Iran 13 czerwca wieczorem zaczął odwet, ostrzeliwując Tel Awiw i Jerozolimę.

Sonda Byłeś kiedyś w Izraelu? Tak Nie

‼️‼️‼️ The moment an Iranian ballistic missile struck a residential building in Bat Yam. pic.twitter.com/asIeZPH3gV— Visioner (@visionergeo) June 15, 2025

QUIZ. Tych polskich słów nie zna byle kto! Wyjdziesz zwycięsko z tej próby? Pytanie 1 z 10 Kontrapunkt to... przeciwstawna opinia technika kompozytorska punkt zwrotny dziejów Następne pytanie

Bombardowanie Izraela Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.