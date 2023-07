Jamnik runął w przepaść i żyje! "Ocalał, bo był za gruby"

Jamnik spadł z klifu i spadł na skalną półkę. Przetrwał tam kilka dni, odnaleziono go dzięki dronom

Mały jamnik miał wielkie szczęście! Do tych niewiarygodnych wydarzeń doszło parę dni temu w brytyjskim hrabstwie Norfolk. Ella Derkacz wybrała się tam na spacer po nadmorskich klifach ze swoim jamnikiem. Zwierzak imieniem Cola zazwyczaj nie odstępuje właścicieli na krok, jednak coś sprawiło, że tym razem stało się inaczej. Ella robiła zdjęcia skałom i nagle zorientowała się, że jej piesek gdzieś zniknął. Nie pomogło nawoływanie. Również przy zaparkowanym nieopodal samochodzie właścicielki nie było jamnika. Co się stało?! Zrozpaczonej kobiecie pomogli przypadkowo spotkani ludzie, a potem organizacja Drone to Home, która zajmuje się poszukiwaniami zaginionych psów przy użyciu dronów.

Piesek Cola przeżył, bo miał nadwagę? "Tylko poobijany"

To właśnie dron okazał się kluczowy w odnalezieniu Coli całego i zdrowego. Ku zdumieniu wszystkich okazało się, że jamnik spadł z klifu, który mierzy ponad 36 metrów i utknął na jakiejś małej skalnej półeczce! Zwierzak nie był w stanie sam z niej zejść przez parę dni. Jak mówi Richard Derkacz, współwłaściciel Coli cytowany przez Daily Star, jego zdaniem kluczem do ocalenia jamnika jest jego... nadwaga. Nieco zbyt grupy zwierzak tylko się poobijał, bo chroniła go warstwa tłuszczyku. Badanie weterynaryjne wykazało, że wyszedł ze swojej strasznej przygody niemal bez szwanku, był tylko spragniony, głodny i nieco poobijany. Dochodzi do siebie w domu.

#LostDog #Alert COLAFemale Dachshund: Miniature Chocolate & Tan (Age: Older Adult)Missing from Trimingham Hall area, Stone Field, Cromer Road, Trimingham, Norfolk , NR11 area, East Anglia on Tuesday, 11th July 2023 #DroneSAR #MissingDog pic.twitter.com/83qj61I6pM— Drone_SAR_For_Lost_Dogs_UK (@sar_dogs) July 12, 2023

