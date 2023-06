Ogromna nagroda za pomoc w odnalezieniu psa. Właściciele rozpaczają po stracie Flamy [GALERIA]

Pani Sylwia, przyjaciółka rodziny Piotra i Moniki Maj od ponad siedmiu miesięcy pomaga szukać zaginionej suczki, która ostatni raz w swoim domu w Mikułowicach koło Buska- Zdroju (woj. świętokrzyskie) była 21 października 2022 roku. Potem ślad po niej zaginął. Rodzina i przyjaciele właścicieli zaginionego psa intensywnie pomagają w poszukiwaniach. Kiedy ponad pół roku szeroko zakrojonych starań nie przyniosło efektu wyznaczono ogromną nagrodę. W Internecie pojawił się też rozpaczliwy apel rodziny Flamy. "(...) Flama jest członkiem rodziny, jesteśmy zrozpaczeni, załamani, serce nam pękło, nasz ukochany piesek zaginął i nie możemy jej odnaleźć, robimy wszystko co w naszej mocy, nie poddamy się, będziemy jej szukać do skutku. (...)"- czytamy w treści apelu. Rodzina suczki podejrzewa, że psa mógł ktoś ukraść, lub przywłaszczyć! Za pomoc w odnalezieniu wyznaczono ogromną nagrodę pieniężną -"Gdzie jest Flama? Przerwij zmowę milczenia! Podejrzewam, że masz jakąś rodzinę i podejrzewam, że gdyby ktoś z tej Twojej najbliższej rodziny zaginął to by Ci serce pękło, chciałbyś go odzyskać, odnaleźć... Dla nas członkiem rodziny jest nasza Flamcia, która zaginęła i której nieustannie szukamy. Serca pękły nam na milion kawałeczków... Za pomoc w odnalezieniu , wskazanie miejsca pobytu Flamy -NAGRODA PIENIĘŻNA W WYSOKOŚCI 10 000 zł! GWARANTUJEMY 100% ANONIMOWOŚĆ! Zwracamy się do osoby u której Flama się znajduje, bardzo Cię prosimy miej serce, uczucia, sumienie, i oddaj nam naszego ukochanego pieska, wszyscy bardzo za nią tęsknimy. Zapewniam, że dojdziemy do porozumienia, zrekompensujemy Ci się za opiekę nad Flamcią. A jeśli ktoś z Państwa wie gdzie Flama przebywa lub gdzie może przebywać, jeśli podejrzewacie Państwo, że ktoś ją ma i nie chce oddać - świadomie lub nieświadomie - to również prosimy o kontakt, tel. 784 957 283 i 692 583 938- prosi rodzina zaginionego psa.

Jak do tej pory nie udało się odnaleźć zaginionej Flamy. Być może ktoś zauważył ją, rozpoznał na zdjęciach i zechce pomoc zrozpaczonej rodzinie?