Jamniki zjadły właścicielkę! Zajęło im to miesiąc

Makabryczne odkrycie w Wielkie Brytanii! Jak podał Swindon Advertiser, zaczęło się mniej więcej miesiąc temu, kiedy sąsiedzi Jemmy Hart (+45 l.) ze Swindon zaczęli niepokoić się jej przedłużającą się nieobecnością. Zawsze widywali ją, jak wychodziła z domu ze swoimi dwoma jamnikami, by wyprowadzić je na spacer. Ale mniej więcej od Bożego Narodzenia kobiety nigdzie nie widzieli. Pukanie do drzwi także nie przynosiło efektów. Kobieta nie utrzymywała kontaktu z nikim ze swojej rodziny, sąsiedzi nie wiedzieli więc, kogo można zapytać, czy wszystko w porządku. W końcu zdecydowali się zadzwonić na policję. Funkcjonariusze zdecydowali się wejść siłą do domu pani Hart. To, co zastali, przypominały sceny z najstraszniejszych horrorów!

Koroner: "Została znaleziona w domu z obrażeniami spowodowanymi przez psy po jej śmierci"

Okazało się, że 45-latka niestety nie żyje. Mało tego, jej dwa jamniki... niestety częściowo dosłownie ją zjadły. Jak wykazała sekcja zwłok, kobieta mniej więcej miesiąc wcześniej odebrała sobie życie. Psy o imionach Mille i Frankie pozostały przy życiu, ale były uwięzione z martwą właścicielką w jednym domu. Głodne zwierzęta w końcu zainteresowały się zwłokami, co doprowadziło do makabrycznego finału. Ostatecznie przeżył tylko jeden z nich. Koroner Ian Singleton ogłosił: „Jemma mieszkała sama z dwoma psami w Swindon i była skłócona ze swoją rodziną. Została znaleziona w domu z obrażeniami spowodowanymi przez psy po jej śmierci. Jej śmierć została uznana samobójstwo".

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

