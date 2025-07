Jennifer Lopez krzyczała o Afflecku ze sceny! Wbiła mu szpilę

Jennifer Lopez napisała piosenkę o Afflecku! Nie zostawiła na nim suchej nitki

Jennifer Lopez dopiero co rozstała się z Benem Affleckiem, a porażka czwartego małżeństwa na pewno była dla niej upokarzająca i bolesna. Ale swoim fanom stara się pokazać, że już się pozbierała! Koncertując na festiwalu Marenostrum Fuengirola w hiszpańskiej Maladze, zaprezentowała nie tylko idealną sylwetkę w skąpych kostiumach, ale i nową piosenkę, ewidentnie aż kipiącą od aluzji do niedawno zakończonego związku. „To jest piosenka, to nowa piosenka, którą chcę zaśpiewać dziś wieczorem po raz pierwszy. Przyszła mi do głowy, gdy pewnego razu nie spałam całą noc” – powiedziała Jennifer do publiczności. „Miłość, której pragnę, miłość, której potrzebuję, zaczyna się we mnie” – śpiewała potem, dając do zrozumienia, że nie potrzebuje już Afflecka do miłości. „Teraz, gdy znalazłam drogę, zostanę w tym miejscu. Dziękuję za blizny, które zostawiłeś na moim sercu, pokazały mi, że gwiazdy świecą jaśniej w ciemności. Dzięki tobie jestem silniejsza, mądrzejsza. Lepsza niż kiedykolwiek. Nie pozwolę ci już, już, nigdy się ze mną pożegnać. Teraz patrz, jak dźwigam się z ruin, które z ciebie zostały” - głosiła piosenka J.Lo. A potem na dokładkę podziękowała nie wymienionemu z imienia byłemu za „ból, który zadał”.

Jennifer Lopez, Jennifer Garner i Ben Affleck. Śluby, rozwody, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas, 20 sierpnia bardziej uroczysty w Riceboro w stanie Georgia. Szybko pojawiły się plotki o kryzysie, w 2024 roku, w rocznicę ślubu J. Lo złożyla pozew o rozwód. Dla J Lo było to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W 2021 roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem i wkrótce wróciła do Afflecka. Teraz oficjalnie nie spotyka się z nikim.

Sonda Lubisz styl Jennifer Lopez? tak nie

🚨 Jennifer Lopez debuts a new song ‘Wreckage of You’ at her recent concert. pic.twitter.com/d8wx9yAuFW— Jennifer Lopez Updates (@TheJLoData) July 10, 2025

Jennifer Lopez - co o niej wiesz? QUIZ Pytanie 1 z 10 Kim z zawodu jest mama Jennifer Lopez? Technikiem komputerowym Wychowawczynią przedszkolną Piosenkarką Następne pytanie