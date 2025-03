Trzeci przyszły mąż flirtuje z byłą żoną? Mści się przez czwartego byłego męża

Jennifer Garner obściskiwała się z byłym mężem Benem Affleckiem. Potem jej aktualny partner był widziany ze swoją byłą żoną

Nowe doniesienia w sprawie najbardziej zawiłej afery miłosnej w Hollywood! Chodzi o życie miłosne Jennifer Lopez, Bena Afflecka i Jennifer Garner. Jak wiadomo, niedawno J. Lo rozwiodła się z Affleckiem. Wkrótce wróciły plotki o tym, że aktora i jego byłą żonę Jennifer Garner łączy coś więcej, niż tylko przyjazne relacje i trójka dzieci. Paparazzi sfotografowali tych dwoje w objęciach podczas gdy w paintballa. Wtedy aktualny partner Jennifer Garner zareagował. "Page Six" cytuje anonimowego znajomego 47-letniego biznesmena. Osoba ta zdradza, że według niego Garner "przekroczyła pewną granicę". "John wie, że między Jen i Benem nic się nie dzieje, ale uważa, że ​​te zdjęcia nie wyglądają dobrze i uważa, że ​​jest to brak szacunku dla ich związku. Postawił Jen ultimatum — nie chce już więcej oglądać czegoś takiego, albo nie ma innego wyjścia, jak odejść". Czyżby potem poszedł o krok dalej? John Miller był widziany z byłą żoną Caroline Campbell! Para wsiadła do jednego samochodu, wszystko uwiecznili paparazzi. Jennifer Garner spotyka się z Johnem Millerem od 2018 roku - od tego samego, w którym ona i Ben sfinalizowali swój rozwód po ogłoszeniu rozstania w 2015 roku po kilkunastu latach małżeństwa i doczekaniu się trójki dzieci. John i Caroline także rozwiedli się w 2018 roku.

Jennifer Lopez, Jennifer Garner i Ben Affleck. Śluby, rozwody, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas, 20 sierpnia bardziej uroczysty w Riceboro w stanie Georgia. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W 2021 roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem.

John Miller, Jennifer Garner’s boyfriend, was seen spending time with his ex-wife, Caroline Campbell, and getting into the same car while out in Los Angeles. This comes shortly after Garner was seen with her own ex-husband, Ben Affleck, during their son Samuel’s birthday… pic.twitter.com/iNTMG9zDHv— backgridus (@BackgridUS) March 11, 2025

