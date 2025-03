Druga była żona Afflecka znalazła piątego męża?! Jennifer Lopez ma młodszego!

Jennifer Lopez już zakochana w młodszym?! Jej serce skradł podobno Brett Goldstein

Co tam się dzieje?! Trudno nadążyć za tym, co dzieje się w życiu miłosnym Jennifer Lopez, Bena Afflecka i Jennifer Garner. Tempo jest tutaj oszałamiające nawet jak na hollywoodzkie standardy. Jak wiadomo, niedawno piosenkarka rozwiodła się z aktorem w atmosferze skandalu. Wkrótce wróciły plotki o tym, że Bena Afflecka i jego byłą żonę Jennifer Garner łączy coś więcej, niż tylko przyjazne relacje i trójka dzieci. Paparazzi sfotografowali nawet tych dwoje w objęciach podczas gdy w paintballa. Według "Page Six" 55-letnia Jennifer Lopez zareagowała na te widoki wściekłością! I najwyraźniej przeszła do rewanżu, przynajmniej jeśli wierzyć najnowszym hollywoodzkim plotkom. Według "Daily Mail" piosenkarka jest zauroczona kolegą z planu nowej komedii romantycznej, w której właśnie gra. Podobno serce gwiazdy skradł młodszy od niej o 11 lat, 44-letni Brett Goldstein.

"Jest jak młodsza, lepsza, brytyjska wersja Bena. Ona uważa, że ​​jest bardzo słodki"

„Po bardzo trudnym początku 2025 roku Jennifer nie może się doczekać rozpoczęcia nowego projektu, a na pewno pomaga jej to, że będzie pracować z bardzo przystojną i inteligentną gwiazdą, taką jak Brett” — powiedziało anonimowe źródło DailyMail.com.„To gorące nazwisko i osoba z prawdziwą klasą i z talentem, który to potwierdza — nie tylko gra, ale pisze niesamowite scenariusze. Jest jak młodsza, lepsza, brytyjska wersja Bena. Ona uważa, że ​​jest bardzo słodki. To będzie przypomnienie dla Bena, że ona nadal jest uważana za gorące nazwisko w Hollywood i jak mogłoby to nie sprawić, że poczuje się świetnie?” — dodaje tajemniczy znajomy. Póki co Goldstein i Lopez byli widziani na randce w Los Angeles. Pozostaje czekać na dalsze doniesienia!

