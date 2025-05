Jennifer Lopez pokazała za dużo na gali?! Fani o mało nie pomdleli!

Jennifer Lopez szokowała wyciętą kreacją na American Music Awards! Sensacja na czerwonym dywanie

Choć lata lecą, Jennifer Lopez pozostaje jedną z najjaśniejszych gwiazd światowego showbiznesu. Latynoska piosenkarka nie tylko wciąż wydaje płyty i koncertuje, ale i świetnie wygląda, przyćmiewając młodsze koleżanki. Niedawno J.Lo znów udowodniła, że pozostaje królową showbiznesu, a żadne prywatne dramaty nie są w stanie jej złamać. Piosenkarka poprowadziła galę American Music Awards w Las Vegas i skradła cały show. Nie tylko swoim szeroko komentowanym występem na scenie, ale i kreacjami, w których poprowadziła imprezę. Jedna z nich nie pozostawiała zbyt wiele wyobraźni. Granatowy kombinezon częściowo odsłaniał słynną pupę gwiazdy! Taka kreacja nazywa się "bumster" i jest teraz modna wśród gwiazd. Jennifer Lopez pokazała, kto najlepiej nadaje się do noszenia takich ubrań!

American Music Awards 2025 - lista laureatów

Artysta Roku: Billie Eilish Nowy Artysta Roku: Gracie Abrams Album Roku: Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT Piosenka Roku: Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER Współpraca Roku: Lady Gaga i Bruno Mars – Die With A Smile Piosenka Społecznościowa Roku: Doechii – Anxiety Ulubiony Artysta Koncertowy: Billie Eilish Ulubiony Teledysk: Lady Gaga i Bruno Mars – Die With A Smile Ulubiony Męski Artysta Pop: Bruno Mars Ulubiona Damska Artystka Pop: Billie Eilish Ulubiony Album Pop: Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT Ulubiona Piosenka Pop: Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER Ulubiony Męski Artysta Country: Post Malone Ulubiona Damska Artystka Country: Beyoncé Ulubiony Duet/Zespół Country: Dan + Shay Ulubiony Album Country: Beyoncé – COWBOY CARTER Ulubiona Piosenka Country: Post Malone feat. Morgan Wallen – I Had Some Help Ulubiony Męski Artysta Hip-Hop: Eminem Ulubiona Damska Artystka Hip-Hop: Megan Thee Stallion Ulubiony Album Hip-Hop: Eminem – The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) Ulubiona Piosenka Hip-Hop: Kendrick Lamar – Not Like Us Ulubiony Męski Artysta R&B: The Weeknd Ulubiona Damska Artystka R&B: SZA Ulubiony Album R&B: The Weeknd – Hurry Up Tomorrow Ulubiona Piosenka R&B: SZA – Saturn Ulubiony Męski Artysta Latynoski: Bad Bunny Ulubiona Damska Artystka Latynoska: Becky G Ulubiony Duet/Zespół Latynoski: Julión Álvarez y su Norteño Banda Ulubiony Album Latynoski: Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS Ulubiona Piosenka Latynoska: Shakira – Soltera Ulubiony Artysta Rockowy: Twenty One Pilots Ulubiony Album Rockowy: Twenty One Pilots – Clancy Ulubiona Piosenka Rockowa: Linkin Park – The Emptiness Machine Ulubiony Artysta Muzyki Tanecznej/Elektronicznej: Lady Gaga Ulubiona Ścieżka Dźwiękowa: Arcane League of Legends: Season 2 Ulubiony Artysta Afrobeats: Tyla Ulubiony Artysta K-Pop: RM

What is your favorite dress that Jennifer Lopez wore to the American Music Awards? #amas Threads 🧵 pic.twitter.com/jNTaLtcw1Z— Popculturetime(by 𝐀𝐥𝐢𝐲𝐚ꨄ) (@Popculturetimee) May 27, 2025

