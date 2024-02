Jennifer Lopez pokazała nagie piersi?! Ten fragment teledysku zaszokował fanów

Fani Jennifer Lopez przecierają oczy ze zdumienia. Piosenkarka pokazała całkiem goły biust w nowym teledysku? Inni sądzą, że to coś całkiem innego

Jennifer Lopez (55 l.) dobrze wie, jak zrobić wokół siebie szum - i jak zachwycić fanów ponętnym ciałem i tańcem. 29 stycznia J. Lo pokazała swój nowy teledysk do remiksu piosenki "Can't Get Enough" śpiewanej u boku młodej raperki Latto. Klip jest tak gorący, jak chyba żaden teledysk Jennifer Lopez nigdy wcześniej. Gwiazda nie szczędziła fanom widoku niemal nagiego ciała! A może zupełnie nagiego? Teraz fani J. Lo godzinami oglądają jej nowy teledysk i szukają odpowiedzi na to pytanie. Bo w niektórych scenach klipu do "Can't Get Enough" Jennifer Lopez wygląda zupełnie tak, jakby pokazała nagi biust w całej okazałości. Inni uważają, że to coś zupełnie innego i nie zupełnie przezroczysty top, a specjalny stanik ze... sztucznymi sutkami, ostatnio zaprojektowany przez Kim Kardashian. Klip jest częścią jej nowego albumu J Lo zatytułowanego "This Is Me... Now".

"Wciąż cię kocham. Nie chcę dzielić się tym z nikim innym. Zawsze jesteś tym, którego potrzebowałam"

Co widzimy w teledysku do piosenki "Can't Get Enough"? W bikini ze sznureczków, a innym razem w seksownej bieliźnie boska J Lo śpiewa o gorącej miłości do męża Bena Afflecka. "Czy to się dzieje naprawdę? To za dobre, by było prawdziwe. Zabierz mnie na całą noc. Czuję pasję w twoich oczach. Wciąż cię kocham. Nie chcę dzielić się tym z nikim innym. Zawsze jesteś tym, którego potrzebowałam. To sposób, w jaki mnie kochasz. Sposób w jaki mnie dotykasz. To sposób, w jaki na mnie patrzysz. Nie mam cię dość" - śpiewa J Lo, wijąc się zmysłowo na wszelkie strony.

Jennifer Lopez, 54, looks TOPLESS in a bra with a nipple on top for lusty Can't Get Enough remix video https://t.co/xcaMFIx4tk— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 30, 2024

