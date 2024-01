Jennifer Lopez wije się prawie naga! 55-latka śpiewa o mężu i namiętnych nocach!

Niemal naga Jennifer Lopez śpiewa o miłości do męża i namiętnych nocach! Te słowa seksbomby nie pozostawiają żadnych wątpliwości

Jennifer Lopez od lat jest niekwestionowanym symbolem seksu. Chociaż latynoska piosenkarka ma już 55 lat, nadal zdumiewa figurą nastolatki i całkowitym brakiem jakichkolwiek zmarszczek. Od miesięcy złośliwi plotkarze twierdzą, że nawet to nie wystarcza jej mężowi Benowi Affleckowi, posądzanemu raz po raz o flirty z byłą żoną Jennifer Garner. Ale teraz boska J Lo rozwiewa wszelkie tego typu wątpliwości. 29 stycznia pokazała swój nowy teledysk do remiksu piosenki "Can't Get Enough" śpiewanej u boku młodej raperki Latto. Klip jest tak gorący, jak chyba żaden teledysk Jennifer Lopez nigdy wcześniej. Gwiazda nie szczędziła fanom widoku niemal nagiego ciała!

"Wciąż cię kocham. Nie chcę dzielić się tym z nikim innym. Zawsze jesteś tym, którego potrzebowałam"

W bikini ze sznureczków, a innym razem w seksownej bieliźnie boska J Lo śpiewa o gorącej miłości do męża Bena Afflecka. "Czy to się dzieje naprawdę? To za dobre, by było prawdziwe. Zabierz mnie na całą noc. Czuję pasję w twoich oczach. Wciąż cię kocham. Nie chcę dzielić się tym z nikim innym. Zawsze jesteś tym, którego potrzebowałam. To sposób, w jaki mnie kochasz. Sposób w jaki mnie dotykasz. To sposób, w jaki na mnie patrzysz. Nie mam cię dość" - śpiewa J Lo, wijąc się zmysłowo na wszelkie strony. Teraz Affleck chyba już nigdy nie spojrzy na żadną byłą!

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W zeszłym roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

