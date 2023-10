Jennifer Lopez nie zestarzała się przez 24 lata! Gwiazda pokazała dowody

Jennifer Lopez odtworzyła zdjęcie z okładki debiutanckiego albumu. Gwiazda nic się nie zestarzała przez 24 lata

Jennifer Lopez (54 l.) należy do gwiazd, które są symbolami seksu i stylu mimo upływu lat. Jak ona to robi, że jest taka piękna? Mówiła w wywiadach, że haruje na siłowni, ale i dba o minimum siedem godzin snu dziennie. Efekty są rzeczywiście niewiarygodne. A teraz gwiazda postanowiła udowodnić, że nie zestarzała się ani o jeden dzień przez... ćwierć stulecia. Boska J.Lo pozowała do zdjęcia, które w oczywisty sposób mocno nawiązywało do okładki jej debiutanckiego albumu "On the 6" sprzed 24 lat. Podobny strój i poza, podobna sceneria... i wciąż tak samo piękna Jennifer, jak w 1999 roku! To właśnie na tym albumie znalazły się największe hity J.Lo, takie jak If You Had My Love, Waiting for Tonight czy Let’s Get Loud. Tym razem J.Lo pozowała nie na okładkę, a w ramach reklamy włoskiej marki Intimissimi.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W zeszłym roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

💽 Album: On The 6 / J. Lo (Coffret 2 CD)👤 Artist: Jennifer Lopez📅 Date: 2003-09-15🎧 Total tracks: 34 pic.twitter.com/7VHvWnAMQ7— Lucas Silva 🤍 (@19942913lucas) September 15, 2023

