Jest dumna z tego, że rozbiera się za pieniądze. Seks wyznanie Lottie Moss

Lottie Moss rozbiera się za pieniądze. "Jestem z tego dumna i rozbiorę się całkowicie, jeśli poprosisz wystarczająco ładnie"

Lottie Moss (25 l.) jest piękna, młoda i ma za przyrodnią siostrę samą Kate Moss (49 l.). Nic dziwnego, że była skazana na zostanie celebrytką. Wróżono jej wielką karierę na wybiegach i przed obiektywami najlepszych fotografów świata mody, ale ona postanowiła wybrać inną drogę kariery. Lottie postawiła na imprezowanie i używki, a potem na nagie skandale. A gdy pieniądze się skończyły, zaczęła zarabiać właśnie na rozbieraniu. Odkrył to wiosną zeszłego roku "The Sun". Okazało się, że siostra Kate Moss ma konto na znanej platformie internetowej, na której rozmaite influenserki i celebrytki sprzedają swoje nagie zdjęcia, a niektórzy słono za nie płacą. "Odblokuj dostęp, by zobaczyć moje piersi pupę i całe ciało całe mokre i namydlone" - głosiła reklama... "Jej kariera sięgnęła dna" - komentowali specjaliści z branży mody w "The Sun". "Jeśli to jest dno, podoba mi się ono!" - odpowiadała na Instagramie Lottie Moss, pokazując kolejny raz gołą pupę. Teraz "Daily Star" przypomina jeszcze inną jej wypowiedź.

Lottie Moss szaleje. Obudziła się z tatuażem na twarzy i zaatakowała Kate Moss

Otóż Lottie Moss ogłosiła, że jest dumna z tego, iż pokazuje goliznę za pieniądze. "Jestem DUMNA z bycia na tej platformie i całkowicie się rozbiorę, jeśli poprosisz wystarczająco ładnie" - napisała Lottie w sieci. 25-latka przegoniła już Kate Moss pod względem skandali. Niedawno obudziła się po imprezie z tatuażem na twarzy. Znajomi wytatuowali pijanej do nieprzytomności gwiazdce słowo "Lover" na policzku... Ostatnio Lottie zaatakowała także Kate Moss. "Wiem, że zaczynałam z bardzo uprzywilejowanej pozycji, ponieważ jestem siostrą kogoś bardzo sławnego. Ale wierzcie mi lub nie, ta osoba nigdy tak naprawdę mnie nie wspierała" - ogłosiła Lottie Moss na Instagramie. Co będzie dalej? Kolejny odwyk czy kolejne sensacje?

Sonda Wolisz Kate Moss czy Lottie Moss? Kate Lottie

Naked Lottie Moss says supermodel sis Kate is 'proud' of her stripping down https://t.co/WV6NsE8a42 pic.twitter.com/02mSB6Iwtt— New York Post (@nypost) April 28, 2022

