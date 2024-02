Jest ważna decyzja europejskich polityków! Chodzi o Ukrainę

Jak to możliwe?

Jest ważna decyzja przywódców państw Unii Europejskiej w sprawie wojny na Ukrainie. "Wszystkich 27 przywódców zgodziło się na dodatkowy pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro"

Przywódcy państw Unii Europejskiej pokazali jedność w obliczu wojny na Ukrainie, która w opinii wielu wojskowych, polityków i komentatorów może w dalszej perspektywie zagrozić także krajom NATO. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej zgodzili się jednogłośnie na przyznanie jej pakietu pomocowego w wysokości 50 miliardów euro w ramach budżetu unijnego, który zostanie wypłacony do 2027 roku. "Mamy porozumienie. (...) Wszystkich 27 przywódców zgodziło się na dodatkowy pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro w ramach budżetu UE. Zapewnia to stałe, długoterminowe i przewidywalne finansowanie Ukrainy. UE przejmuje przywództwo i odpowiedzialność za wsparcie dla Ukrainy. Wiemy, o co toczy się gra" - napisał przewodniczący rady Europejskiej Charles Michel w serwisie X (dawniej Twitter).

Prezydent Zełenski: "Jestem wdzięczny za utworzenie instrumentu finansowego dla Ukrainy"

"Jestem wdzięczny (szefowi Rady Europejskiej) Charlesowi Michelowi i przywódcom państw UE za utworzenie instrumentu finansowego dla Ukrainy, Ukraine Facility, w wysokości 50 mln euro na lata 2024-2027" - napisał prezydent Ukrainy na platformie X. Jak dodał, decyzja europejskich liderów udowodniła "ogromną jedność" państw UE. "Kontynuacja wsparcia finansowego UE dla Ukrainy wzmocni naszą długookresową stabilność gospodarczą i finansową, co jest nie mniej istotne od pomocy wojskowej i nacisków sankcyjnych na Rosję" – podkreślił Zełenski.

⚡️ All 27 leaders have agreed on an additional €50 billion aid package for Ukraine as part of the EU budgetEuropean Council President Charles Michel said that such a decision would ensure stable, long-term, and predictable financing for Ukraine. pic.twitter.com/V4MEjrw6rx— NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2024

