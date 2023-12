Jest wiecznie młoda, bo morsuje! 55-letnia Helena Christensen topi lody na jeziorze

Morsowanie zapewnia młodość sławnej modelce! Helena Christensen skończyła 55 lat i dała nura do lodowatego jeziora

Chlup! Helena Christensen (55 l.) znowu dała popis zimnej krwi i gorącej sylwetki. Sławna modelka jak co roku w sezonie świątecznym dała nura do lodowatej wody! Pięknej modelce niestraszne zimne tonie duńskich jezior. Gdy nadchodzi 25 grudnia, czyli jej urodziny, które przypadają akurat w Boże Narodzenie, boska Helena wskakuje w kostium kąpielowy i morsuje. Hartowanie ciała zapewnia sławnej modelce idealną sylwetkę i perfekcyjną cerę. Helena Christensen sfilmowała, jak do lodowatego duńskiego jeziora, a potem śmiało daje nura w zimną toń! 25 grudnia gwiazda skończyła 55 lat, ale nadal wygląda świeżo niczym nastolatka. Fani są zachwyceni: "Nie mogę uwierzyć, że co roku pływasz w tej zimnej wodzie. Uwielbiam to! Mówią, że zimna woda konserwuje... to musi być twój sekret, żeby wyglądać tak fantastycznie" - pisze jedna z fanek.

Helena Christensen. Kim są jej rodzice? W jakim teledysku zagrała? Kariera duńskiej modelki

Helena Christensen urodziła się w Danii w 1968 roku, jest córką Duńczyka i Peruwianki. Pracę modelki zaczęła już jako 9-latka. W 1986 roku została Miss Danii, trzy lata później wyjechała do Paryża i zaczęła światową karierę. Pracowała dla takich marek, jak m.in. Versace, Chanel, Valentino, Christian Dior. Zagrała w kultowym teledysku do piosenki Chrisa Isaaka "Wicked Games". W późniejszych latach próbowała sił w filmach i z powodzeniem zajęła się fotografią.

i Autor: Instagram/helenachristensen

Sonda Czy kiedykolwiek morsowałeś/aś? Pewnie Nie, nigdy Zamierzam w tym roku

QUIZ. Czy dobrze znasz teksty piosenek Sanah? Tylko dla prawdziwych fanów! Pytanie 1 z 10 "Hardkorowo pada deszcz / Tak na maksa wieje też / Ja..." pogodnie uśmiechnięta łagodnie uśmiechnięta niezmiennie uśmiechnięta Dalej