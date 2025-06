Joe Biden szczerze o walce z rakiem. Takie są prognozy

Joe Biden walczy z zaawansowaną formą raka. Nowe oświadczenie byłego prezydenta USA o rokowaniach

"Rak dotyka nas wszystkich. Podobnie jak wielu z was, tak my wraz z Jill dowiedzieliśmy się, że jesteśmy najsilniejsi w najtrudniejszych sytuacjach. Dziękujemy za podnoszenie nas na duchu waszą miłością i wsparciem" - napisał Joe Biden dwa tygodnie temu na platformie społecznościowej X. "W zeszłym tygodniu prezydent Joe Biden został zbadany w związku z odkryciem guzka prostaty po nasileniu objawów w układzie moczowym. W piątek zdiagnozowano u niego raka prostaty, charakteryzującego się wynikiem 9 w skali Gleasona z przerzutami do kości” - napisało wcześniej biuro Bidena w oświadczeniu. Jak dodano, choć jest to "bardziej agresywna postać choroby, rak wydaje się wrażliwy na hormony, co pozwala na skuteczne leczenie”. Ta sytuacja wywołała lawinę wyrazow współczucia, ale i oburzenia tym, że u kogoś, kto dopiero co był głową mocarstwa, tak późno wykryto nowotwór.

Joe Biden: „Oczekuje się, że będziemy w stanie to pokonać"

Donald Trump pisał, że jego zdaniem ukrywano prawdę przed opinią publiczną, a sprawa wcale nie jest nowa. "Innymi słowy, dzieją się rzeczy, o których opinia publiczna nie została poinformowana. I myślę, że ktoś będzie musiał porozmawiać z tym lekarzem, jeśli to ten sam lekarz lub nawet jeśli to dwaj różni lekarze (...) To bardzo niebezpieczne. Tu już nie chodzi o poprawność polityczną. To jest niebezpieczne dla naszego kraju" - uważa Trump. Teraz sam Joe Biden odniósł się szczerze do swoich rokowań. Czy jest szansa na skuteczne wyleczenie 83-letniego polityka? Były prezydent USA stwierdził optymistycznie, że "prognozy są dobre". „Pracujemy nad wszystkim. Wszystko idzie do przodu. Więc czuję się dobrze” — ocenił. Jak dodał, rak „nie zaatakował żadnego organu” i jego kości są silne. „Oczekuje się, że będziemy w stanie to pokonać, to nie jest w żadnym narządzie. Moje kości są mocne, czuję się dobrze” — podkreślił Biden, zapewniając, że jest pod opieką „jednego z czołowych chirurgów na świecie”.

Sonda Kto był najlepszym prezydentem: Biden, Trump czy Clinton? Biden Trump Clinton

🚨BREAKING: The Biden team says the last time Joe Biden received a PSA test for prostate cancer was 2014.Even CNN is questioning this: "He was President of the United States and didn't get tested? I find this very surprising." pic.twitter.com/Dnv6NwvVPK— Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) May 25, 2025

QUIZ. - Tych prezydentów USA powinien znać każdy Polak. Sprawdźcie swoją wiedzę! Pytanie 1 z 10 Jaki prezydent USA domagał się niepodległej Polsk pod koniec I wojny światowej? James Madison Andrew Jackson Woodrow Wilson Następne pytanie