Joe Biden zabrał głos pierwszy raz od diagnozy raka. Trump ma teorię spiskową

Spis treści

Joe Biden: „Rak dotyka nas wszystkich”

– Rak dotyka nas wszystkich. Jak wielu z was, Jill i ja nauczyliśmy się, że jesteśmy najsilniejsi w naszych złamanych miejscach. Dziękujemy za wsparcie – napisał Biden w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych.

82-letni polityk został zdiagnozowany w piątek, po wcześniejszych badaniach z powodu nasilających się problemów urologicznych. Gleason 9 (Grade Group 5) to najwyższy stopień złośliwości – a choroba już dała przerzuty do kości.

Według jego biura rak jest wrażliwy na hormony, co daje szansę na skuteczne leczenie. Rodzina rozważa aktualnie możliwe terapie.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Joe Biden dziękuje Polakom. Historyczne przemówienie w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Joe Biden ma wsparcie z całego świata. Obama, Harris i… król Karol

Byłego prezydenta wsparło wiele osobistości:

Kamala Harris, obecna kandydatka Demokratów i była wiceprezydentka Bidena, powiedziała: Joe to wojownik. Przejdzie przez to z siłą, którą znamy.

Barack Obama: Nikt nie zrobił więcej dla badań nad rakiem niż Joe. Wierzę, że pokona tę chorobę z godnością.

Król Karol III wysłał prywatny list do Bidena, przekazując słowa wsparcia. Obaj spotkali się m.in. na herbacie w Windsorze w 2023 r.

Czytaj dalej.

Trump współczuje. Syn – szerzy teorie spiskowe

Obecny prezydent USA Donald Trump również odniósł się do sprawy, pisząc po prostu: Joe, co było subtelnym nawiązaniem do tego, jak Biden nazwał go „Donaldem” po zamachu na Trumpa.

Inaczej zareagował Donald Trump Jr, który zasugerował, że może to być… „kolejna zasłona dymna”. Podobne bezpodstawne tezy pojawiły się też u republikańskiego kongresmena Ronny’ego Jacksona.

W rzeczywistości diagnoza nie oznacza „stadium piątego” raka – medycyna klasyfikuje nowotwory prostaty inaczej niż inne nowotwory.

Ironia losu? Administracja Trumpa tnie fundusze na badania

Jak wynika z najnowszego raportu Senatu USA, administracja Trumpa obcięła budżet na badania nad rakiem o 31%, co wywołało dodatkowe kontrowersje w świetle obecnych wydarzeń.

Źródło: NYT, X