Muzułmanie zachwyceni Donaldem Trumpem. Euforia w Arabii Saudyjskiej. "Rozumie nas jak nikt"

Wizyta prezydenta USA, Donalda Trumpa, w Arabii Saudyjskiej spotkała się z ciepłym przyjęciem przez mieszkańców, wśród których dominuje Islam. Byli tacy, którzy założyli czapki z napisem „Trump 2028”, choć oczywiście nie brakowało też głosów pełnych krytyki. Wśród entuzjastów znalazł się Mohammad Bahareth, 40-letni saudyjski influencer, który w rozmowie z „NYT” powiedział, że inspiruje go „bezwzględny pragmatyzm” Trumpa. „Trump mówi, co myśli i nie obchodzi go, co pomyślą inni. Trump to bycie sobą” — cytuje Baharetha „New York Times”. Podobnie wypowiadał się sprzedawca złota Fahad al-Yafei: „Od dawna czuję, że on nas rozumie” — mówił w rozmowie z „NYT”, dodając, że popiera politykę Trumpa wobec Bliskiego Wschodu, w tym zniesienie sankcji na Syrię. Jak donosi „New York Times”, wielu Saudów utożsamia konserwatywną retorykę Trumpa z własnymi wartościami. Al-Yafei stwierdził, że „najlepsze, co zrobił Trump, to zatrzymał homoseksualistów”.

Nie wszyscy pod wrażeniem. Część mieszkańców Arabii Saudyjskiej krytykuje Trumpa

Jak podkreśla „NYT”, nie wszyscy Saudowie byli zachwyceni wizytą Donalda Trumpa. Abdullah Alaoudh, dyrektor Middle East Democracy Center i syn uwięzionego w Arabii Saudyjskiej duchownego, oskarżył Trumpa o „wybielanie reputacji” księcia Mohammeda bin Salmana, którego nazwał „autokratą brutalnie tłumiącym wszelki sprzeciw”. W rozmowie z „NYT” Nawaf al-Omar, 21-letni Saudyjczyk, przyznał, że choć Arabia Saudyjska się zmieniła, jego stosunek do Trumpa też ewoluował. „Kiedyś był naprawdę rasistą. Teraz myślę, że zna swoje interesy” — stwierdził.

Z kolei Hussain Saleh, 23-letni barista, krytykował politykę gospodarczą Trumpa. „Ekonomicznie przegrał. Ameryka myśli, że zawsze jest najsilniejsza, ale to się zmieni” — mówił „NYT” Jeszcze ostrzej wypowiedział się Fahad al-Sahali, 17-letni Saudyjczyk: „Nienawidzę Ameryki, całej, szczerze. Kultura, polityka. Amerykanie szkodzą Arabom, Palestynie, Syrii. Zniszczyli Irak” — cytuje „NYT”.

Mimo tych głosów krytyki, wielu Saudyjczyków powitało Trumpa z tradycyjną gościnnością. Muzna al-Muzaini, sprzedawczyni odzieży damskiej, powiedziała „NYT”, że Trump jest „drogim gościem w swoim drugim kraju”. Nie przeszkadzają jej negatywne wypowiedzi Trumpa o islamie i muzułmanach. „Liczy się to, że przyjechał i nas docenił. Gdyby nie chciał, nie odwiedziłby nas” — cytuje „NYT”.

