Johnny Depp porusza się o lasce?! Szokujące zdjęcia 60-letniego gwiazdora!

Zoofilka aresztowana! To, co u niej znaleziono przeraża

Jego nazwisko zna każdy. Aktor znany z takich produkcji, jak między innymi "Piraci z Karaibów", "Edward Nożycoręki", "Co gryzie Gilberta Grape'a", "Las Vegas Parano" czy "Charlie i Fabryka Czekolady" jest jednym z najsłynniejszych i najbardziej utalentowanych gwiazdorów Hollywood. Jednak w ostatnich latach o wiele głośniej niż o jego osiągnięciach zawodowych było o jego życiu prywatnym. A to za sprawą burzliwego związku z aktorką Amber Heard, a także batalii sądowej z udziałem obojga. Kobieta oskarżała go, że doznawała z jego strony przemocy fizycznej i psychicznej, on zarzucił jej zniesławienie. Proces, który był transmitowany na żywo, zakończył się pomyślnie dla Deppa. Do tej pory jednak trudno mieć pewność, jak było naprawdę.

Johnny Depp chodzi o lasce

Tymczasem Johnny Depp po zakończeniu sprawy rzucił się w wir pracy - jednak nie przed kamerą, a na scenie. Depp od lat jest bowiem członkiem zespołu Hollywood Vampires. I właśnie przed swoim weekendowym koncertem w Bostonie, był tam widziany jak porusza się o lasce. Zdjęcia gwiazdora obiegły media społecznościowe, a fani mocno się wystraszyli. Co się dzieje z 60-letnim aktorem?

Fatalna kontuzja Johnny'ego Deppa

Okazuje się, że Depp leczy się po niedawnej kontuzji kostki, przez którą musiał pierwotnie przełożyć kilka swoich koncertów. "Johnny doznał bolesnej kontuzji kostki po ostatnich występach i jego lekarz odradzał mu podróżowanie" - podali pod koniec maja członkowie grupy informując o zmianie terminów koncertów. Jak donosi "Page Six", mimo uszczerbku na zdrowiu Depp był uśmiechnięty i wyraźnie zrelaksowany, a podczas występu dał prawdziwy popis.

Johnny Depp, 60, seen using cane at Boston gig after injuring ankle https://t.co/U4odapLh32 pic.twitter.com/m52c2FzYj6— Page Six (@PageSix) July 29, 2023

Sonda Co myślisz o Johnnym Deppie? Uwielbiam go. To jeden z moich ulubionych aktorów Może być, ale nie jestem wielkim fanem Nie lubię go