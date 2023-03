Julia podająca się za zaginioną Madeleine zrobiła test DNA! "Mamy dowody, że nie jest Polką!"

Koszmar na policyjnym szkoleniu. Zapomniał, że broń jest nabita i strzelił do kolegi

Brytyjka Madeleine McCann zaginęła w 2007 roku w czasie wakacji w Portugalii, w ośrodku Praia de Luz, na których była z rodzicami i rodzeństwem. Miała wtedy 4 lata. Od tamtej pory szuka jej niemal cały świat. Jedna z hipotez dotycząca jej zaginięcia mówiła, że dziewczynkę porwał pochodzący z Niemiec przestępca seksualny. Podejrzany to niejaki Christian Brückner, dziś 45-letni, który był złotą rączką w Praia de Luz w czasie zniknięcia Madeleine. Odsiaduje właśnie siedmioletni wyrok za zgwałcenie 72-letniej kobiety w tym samym ośrodku, którego dopuścił się we wrześniu 2005 roku.

Powiedziała, że jest zaginioną McCann, zaczęli grozić jej śmiercią

W połowie lutego świat obiegły rewelacje opublikowane w mediach społecznościowych przez pochodzącą z Polski 21-letnią Julię. Młoda kobieta twierdzi, że to ona jest zaginioną Maddie. W zaledwie parę tygodni zyskała ogromną sławę, a razem z nią przyszły groźby śmierci, po których niejaka dr Fia Johansson, amerykańska prywatna detektyw i medium w jednym, zabrała ją do USA i wprowadziła do swojej posiadłości w Kalifornii. Od tamtej pory opiekuje się Julią i bada sprawę jej rzekomego związku z zaginioną. Właśnie podzieliła się najnowszymi, sensacyjnymi informacjami.

Julia jest zaginioną Maddie? "Nie jest biologiczną córką swoich rodziców w Polsce"

Julia właśnie zrobiła testy DNA. "Jeśli wyniki wskażą, że jest Brytyjką lub pochodzi z tego obszaru, będziemy kontynuować śledztwo w sprawie Madeleine McCann i skontaktujemy się z detektywami w Portugalii. Mamy teraz wiele dowodów, które wskazują, że Julia została z pewnością przemycona do Polski z innego kraju przez międzynarodową grupę zajmującą się handlem seksualnym. Wciąż prowadzimy dochodzenie, ale Julia zdecydowanie nie jest biologiczną córką swoich rodziców w Polsce" - twierdzi Johansson.

Rodzina Julii o jej chorobie. "Liczne terapie, leki, psychiatrzy"

Ci tymczasem nie tak dawno opublikowali obszerne oświadczenie, w którym przekonywali, że Julia kłamie. "Dla nas jako rodziny oczywiste jest, że Julia jest naszą córką, wnuczką, siostrą, siostrzenicą, kuzynką i pasierbicą. Mamy wspomnienia, mamy zdjęcia. Julia również posiada te zdjęcia, bo zabrała je z domu rodzinnego wraz z aktem urodzenia, a także licznymi wypisami ze szpitali. Zawsze staraliśmy się rozumieć wszelkie sytuacje, które działy się z Julią. Liczne terapie, leki, psychologowie i psychiatrzy - to wszystko Julka miała zapewnione. Nie była pozostawiona sama sobie. Groźby pod naszym adresem ze strony Julii, jej kłamstwa i manipulacje. Działalność w Internecie. To wszystko widzieliśmy i próbowaliśmy temu zapobiegać, tłumaczyć, prosiliśmy by przestała". Całe oświadczenie można znaleźć TUTAJ.

