Julia jest zaginioną Madeleine McCann?! Rodzina Polki nie ma żadnych wątpliwości! [OŚWIADCZENIE]

Madeleine McCann zaginęła w 2007 roku. Czteroletnia wówczas córka brytyjskiej pary została uprowadzona z pokoju hotelowego w ośrodku Praia de Luz w Portugalii. Od tamtej pory rodzina jej szuka. Jedną z hipotez było to, że dziewczynkę porwał pochodzący z Niemiec przestępca seksualny. Podejrzany to niejaki Christian Brückner, dziś 45-letni, który był złotą rączką w Praia de Luz w czasie zniknięcia Madeleine. Odsiaduje właśnie siedmioletni wyrok za zgwałcenie 72-letniej kobiety w tym samym ośrodku, którego dopuścił się we wrześniu 2005 roku.

Teraz, po 16 latach, znalazła się osoba, która twierdzi, że jest zaginioną przed laty dziewczynką. To 21-letnia Julia, Polka, która od tygodnia próbuje udowodnić, że to jej szukają państwo McCann. Na swoim koncie na Instagramie publikuje zestawienia zdjęć siebie samej i małej Maddie, które mają wskazywać na ich uderzające podobieństwo. "Mam podobne oczy, kształt twarzy, uszy, usta, miałam szparę między zębami jak Madeleine". Twierdzi też, że z wczesnego dzieciństwa pamięta niewiele oprócz "wakacji w gorącym miejscu, gdzie była plaża i białe lub bardzo jasne kolorowe budynki z apartamentami".

Rodzina Julii: "Mamy wspomnienia, mamy zdjęcia"

Wygląda na to, że rodzina 21-latki z Polski ma już dość i postanowiła przerwać milczenie. Ich oficjalne stanowisko opublikowała na Facebooku organizacja "Zaginieni przed laty". Jest wstrząsające! "Dla nas jako rodziny oczywiste jest, że Julia jest naszą córką, wnuczką, siostrą, siostrzenicą, kuzynką i pasierbicą. Mamy wspomnienia, mamy zdjęcia. Julia również posiada te zdjęcia, bo zabrała je z domu rodzinnego wraz z aktem urodzenia, a także licznymi wypisami ze szpitali. Zawsze staraliśmy się rozumieć wszelkie sytuacje, które działy się z Julią. Liczne terapie, leki, psychologowie i psychiatrzy - to wszystko Julka miała zapewnione. Nie była pozostawiona sama sobie. Groźby pod naszym adresem ze strony Julii, jej kłamstwa i manipulacje. Działalność w Internecie. To wszystko widzieliśmy i próbowaliśmy temu zapobiegać, tłumaczyć, prosiliśmy by przestała" - piszą.

Rodzina Julii: "Zawsze chciała być popularna"

Dodają, że odkąd Julia jest pełnoletnia, opuściła dom i odmówiła leczenia. "Julka kiedyś chciała być piosenkarką, modelką. Zawsze chciała być popularna. To, co teraz się dzieje, dało jej 1 milion obserwujących. Boimy się jak Julia udźwignie to, co nieuniknione. Internet nie zapomina, a oczywiste jest, że Julia nie jest Maddie. Jesteśmy zdruzgotani obecną sytuacją". Rodzina Julii zastrzega też, że nie ma zamiaru udzielać wywiadów ani komentarzy, publikować zdjęć i czegokolwiek tłumaczyć. "Wszelkie zapytania czy też uwagi prosimy kierować do Rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, który prowadzi postępowanie w sprawie Julii i której przekazaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty dowodowe w tej sprawie".

