Putin jeździ na leczenie tajną koleją! "Towarzyszy mu 13 lekarzy". Tak się boi, że wydał rozkaz!

Dokumentów, o których mowa, nie da się już znaleźć w żadnym systemie, ani przez żadną wyszukiwarkę. O sprawie jako pierwsza doniosła grupa śledczych dziennikarzy działających pod nazwą Sistema. Szczegóły na ten temat publikuje "The Sun". "Dowodem na leczenie Putina przez onkologów były kontrakty ze szpitalem, które były wymienione na rosyjskim portalu zamówień publicznych. Teraz takie szczegóły zostały objęte ścisłą tajemnicą, uniemożliwiając publiczne poznanie obecnych i przyszłych kontraktów" - pisze portal.

Putin ma paranoję? "Zamach stanu wisi w powietrzu"

To powoduje, że prawdopodobnie już nie da się ustalić aktualnego stanu zdrowia prezydenta Rosji. A jak zauważa sir Richard Dearlove, były szef MI6, takie dane mogłyby mieć wpływ na dalsze losy Putina. "Na Kremlu może dojść do zamachu stanu. Nie sądzę, żeby w Rosji doszło do powstania ludowego, ale ze względu na katastrofalną sytuację, w jakiej kraj się znajduje, obecne przywództwo musi szukać wyjścia".

Tajna kolej specjalnie dla Putina

Szczegóły dotychczasowego leczenia Putina, które do niedawna dało się ustalić na podstawie kontraktów publicznych, są sensacyjne. We wszystkich podróżach towarzyszy Putinowi sztab lekarzy liczący od 6 do 13 osób. Tylko w jednym miesiącu chirurg Jewgienij Selivanov z Centralnego Szpitala Klinicznego w Moskwie latał do rezydencji Putina w Soczi aż 35 razy. Aby ułatwić i utajnić podróże Putina na leczenie "rosyjski rząd zbudował tajną sieć linii kolejowych, które prowadzą na Kreml i na pobliskie stacje kolejowe".

Kto leczy Putina? Lista jest długa

"The Sun" szczegółowo wymienia lekarzy, którzy odpowiadają za leczenie rosyjskiego prezydenta. Jednym z nich jest dr Dmitrij Werbowoj, ekspert od urazów i zatruć. Putinowi pomaga też dr Konstantin Sim - traumatolog ortopeda, Jarosław Protasenko - specjalista chorób zakaźnych, neurochirurdzy Oleg Myszkin i Elena Rastrusina, a także specjalista ds. rehabilitacji dr Michaił Cykunow. "W lipcu 2020 r. Putin spotkał się też z szefem Narodowego Centrum Badań Medycznych Endokrynologii Iwanem Dedowem".

Weak Putin desperately classifies files that revealed his 'cancer battle' https://t.co/rPB0Ly3XnR— The Sun (@TheSun) February 14, 2023

Sonda Czy Putin przegra wojnę? Tak Nie Nie wiem