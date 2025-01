Jutro zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta! O której godzinie? Jak oglądać?

20 stycznia inauguracja prezydentury Donalda Trumpa i jego zaprzysiężenie na 47. prezydenta USA. Gdzie i o której godzinie zaczną się uroczystości? Gdzie je oglądać?

To stanie się już jutro! 20 stycznia 2025 roku nadejdzie historyczna chwila. Donald Trump zostanie zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. O której godzinie czasu polskiego rozpocznie się inauguracja prezydentury Donalda Trumpa? Gdzie oglądać zaprzysiężenie nowego prezydenta USA? Jak będą wyglądały uroczystości? Wszystko zacznie się w samo południe czasu lokalnego, a więc o godzinie 18. czasu polskiego w Waszyngtonie. Uroczystość zaprzysiężenia Donalda Trumpa i inauguracja jego prezydentury zostanie zorganizowana w rotundzie Kapitolu, a nie na zewnątrz. Decyzja ta została według oficjalnych doniesień podyktowana przewidywanymi warunkami atmosferycznymi, ale zapewne także względy bezpieczeństwa miały tu jakieś znaczenie. W Waszyngtonie ma być faktycznie kilka stopni poniżej zera, a z uwagi na wiatr temperatura odczuwalna wyniesie tylko -13 stopni Celsjusza. Rzeczywiście, w tej sytuacji wiele godzin na mrozie byłoby wyzwaniem dla wszystkich obecnych.

Jak będzie wyglądać inauguracja Trumpa? Krok po kroku

Wygłoszenie przysięgi przez Donalda Trumpa będzie momentem kulminacyjnym uroczystości, wcześniej i potem odbędą się bale i spotkania. Zaczęło się właściwie już wczoraj, w sobotę 18 stycznia. Trump zjadł wspólną kolację z udziałem przyszłych członków gabinetu swojego i wiceprezydenta J.D. Vance'a, wydał też przyjęcie z pokazem fajerwerków w swoim klubie golfowym w Sterling na przedmieściach Waszyngtonu. W dniu inauguracji, w niedzielę 20 stycznia, jeszcze jako prezydent elekt Trump złoży wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Narodowym Cmentarzu w Arlington i weźmie udział w "wiecu zwycięstwa MAGA" w hali sportowej Capital One Arena w Waszyngtonie. Wystąpi m.in. zespół Village People i jak zwykle przy okazji wieców Trumpa, zaśpiewa swój przebój "YMCA". Przemówienie wygłosi m.in. Elon Musk.

Kto pojawi się na inauguracji Trumpa? Wśród gości byli prezydenci i słynni miliarderzy, także Morawiecki

Same uroczystości inauguracyjne rozpoczną się od anglikańskiego nabożeństwa w kościele św. Jana naprzeciw Białego Domu. Potem Donald Trump i jego żona Melania spotkają się z ustępującym prezydentem Joe Bidenem i pierwszą damą Jill Biden. Następnie na Kapitolu nowy prezydent USA złoży przysięgę i oficjalnie rozpocznie prezydenturę. Wśród gości oglądających uroczystości znajdą się m.in. premier Włoch Giorgia Meloni, ustępująca wiceprezydent Kamala Harris, która przegrała z Trumpem w wyborach prezydenckich, Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton. Będą obecne byłe pierwsze damy Laura Bush i Hillary Clinton, Michelle Obama nie pojawi się na uroczystościach u boku męża. Wśród gości znajdą się najbogatsi biznesmeni świata, Elon Musk, Jeff Bezos i Mark Zuckerberg. Zabraknie przedstawicieli polskich władz, za to przybędzie były premier Mateusz Morawiecki jako reprezentant konserwatywnych europosłów. Po zaprzysiężeniu zaśpiewa m.in. gwiazda country Carrie Underwood, a potem Donald Trump wygłosi swoje pierwsze przemówienie jako urzędująca głowa państwa. Na Kapitolu odbędzie się uroczysty lunch, w hali Capital One Arena odbędzie się okrojona wersja parady inauguracyjnej. Na koniec nowy prezydent przejdzie do Białego Domu i zasiądzie w Gabinecie Owalnym. Wieczorem odbędą się bale inauguracyjne, a Trump pojawi się na trzech.

Gdzie oglądać uroczystości zaprzysiężenia Donalda Trumpa?

Transmisję z wydarzenia będzie można oglądać m.in. w portalu TVP Info od 17:35. Uroczystości pokaże także TVP World, relacja na żywo zostanie zaprezentowana również w telewizji Polsat czy w TV Republika. Spośród mediów zagranicznych inaugurację pokaże m.in. ameryańska telewizja CNN, na CNN.com i w aplikacji mobilnej transmisja będzie dostępna za darmo.

HISTORIC RETURN: The president-elect is back in the nation's capital leading up to Monday's swearing-in ceremony. https://t.co/nkZ7UU4SbD pic.twitter.com/jhS7wdzSRG— Fox News (@FoxNews) January 19, 2025

