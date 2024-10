Już jest! Oto laureat tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla. Putin się wścieknie!

W piątek, 11 października, dokładnie o godz. 11 został ogłoszony laureat tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla. Norweski Komitet Noblowski postanowił przyznać ten zaszczytny tytuł japońskiej organizacji Nihon Hidankyo. "Ten oddolny ruch ocalałych z ataków bombami atomowymi z Hiroszimy i Nagasaki, znany również jako Hibakusha, otrzymuje pokojową nagrodę za wysiłki na rzecz świata wolnego od broni jądrowej i za wykazanie poprzez zeznania świadków, że broń jądrowa nigdy nie powinna być ponownie użyta" - czytamy na oficjalnym fanpage'u Nagrody Nobla.

Jest laureat Pokojowej Nagrody Nobla 2024

"W odpowiedzi na ataki bombami atomowymi w sierpniu 1945 r. powstał globalny ruch, którego członkowie nieustannie pracowali nad podniesieniem świadomości na temat katastrofalnych skutków humanitarnych użycia broni jądrowej. Stopniowo rozwinęła się potężna norma międzynarodowa, stygmatyzująca użycie broni jądrowej jako moralnie niedopuszczalne. Norma ta stała się znana jako »nuklearne tabu«. Ci historyczni świadkowie pomogli wygenerować i skonsolidować powszechny sprzeciw wobec broni jądrowej na całym świecie, czerpiąc z osobistych historii, tworząc kampanie edukacyjne oparte na własnych doświadczeniach i wydając pilne ostrzeżenia przed rozprzestrzenianiem się i użyciem broni jądrowej" - czytamy.

Komitet Noblowski: "Trzeba przypomnieć, czym jest broń nuklearna"

Członkowie Komitetu Noblowskiego wskazują, że nagroda jest bardzo aktualna wobec tego, co w tej chwili dzieje się na świecie. "Norweski Komitet Noblowski pragnie jednak uznać jeden zachęcający fakt: od prawie 80 lat nie użyto żadnej broni jądrowej w wojnie. Nadzwyczajne wysiłki Nihon Hidankyo i innych przedstawicieli Hibakusha w znacznym stopniu przyczyniły się do ustanowienia tabu nuklearnego. Dlatego alarmujące jest to, że obecnie tabu przeciwko użyciu broni jądrowej jest pod presją. Mocarstwa nuklearne modernizują i ulepszają swoje arsenały; nowe kraje wydają się przygotowywać do nabycia broni nuklearnej; a groźby użycia broni nuklearnej w trwających wojnach są wysuwane. W tym momencie historii ludzkości warto przypomnieć sobie, czym jest broń nuklearna: najbardziej niszczycielska broń, jaką świat kiedykolwiek widział".

To drugi Pokojowy Nobel dla japońskich działaczy walczących o świat wolny od broni atomowej - przypomina PAP. Dokładnie 50 lat temu za wysiłki na rzecz przyjęcia traktatu o zakazie proliferacji broni nuklearnej nagrodę otrzymał Eisaku Sato. W 1985 roku wyróżnienie za działania na rzecz likwidacji broni jądrowej otrzymała organizacja Lekarze Przeciwko Wojnie Nuklearnej, a dziesięć lat później - Konferencja Pugwash, założona przez amerykańskiego fizyka polskiego pochodzenia Józefa Rotblata.