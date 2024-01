Tak wygląda TAJNA dacza Putina. Tak szczegółowych nagrań jeszcze nie było!

"Centrum Dossier otrzymało najbardziej szczegółowy film, jaki kiedykolwiek nakręcono w rezydencjach Władimira Putina. Z tych zdjęć wynika, że ​​nad brzegiem zatoki Marjalahti w Karelii rosyjski przywódca ma trzy domy w nowoczesnym stylu, dwa lądowiska dla helikopterów, kilka pomostów dla jachtów, hodowlę pstrągów i gospodarstwo z krowami do produkcji marmurkowej wołowiny, a także osobisty wodospad" - można przeczytać pod sensacyjnym nagraniem opublikowanym w poniedziałek, 29 stycznia, w serwisie YouTube. Budowa tego ogromnego kompleksu nad jeziorem Ładoga zaczęła się w 2010 roku. Jak przekazują twórcy filmu, wówczas ten teren należał do właścicieli lokalnej bazy turystycznej. Tych jednak "pozbyto się w tradycyjny sposób – za pomocą wizyt w prokuraturze".

Putin w luksusach. Takich zdjęć jeszcze nie było!

Obecnie na terenie posiadłości znajdują się trzy nowoczesne rezydencje, określane w dokumentach jako "chata rybacka", "stodoła" i "domek ogrodowy". Żadna nazwa nie jest jednak adekwatna, bo to trzy potężne, supernowoczesne wille, zaprojektowane i urządzone tak, że trudno to sobie nawet wyobrazić. Z nagrań ujawnionych przez Centrum Dossier wynika, że część mieszkalna całego kompleksu zajmuje około kilometr kwadratowy, zaś cały teren to ok. 4 km kw., czyli dwa razy więcej, niż zajmuje powierzchnia Monako. Kompleks jest zabezpieczony jak forteca - są płoty, druty kolczaste, kamery, czujniki ruchu. Putin na terenie luksusowej rezydencji ma do dyspozycji między innymi prywatny, czterometrowy wodospad położony nad potokiem, dwa lądowiska dla helikopterów, porty dla jachtów, prywatny browar, herbaciarnię, basen z fontanną, staw do hodowli pstrągów oraz zagrodę dla krów, przeznaczonych na steki. Do kompleksu natomiast prowadzi droga ogrzewana zimą - tak, by nie trzeba było się męczyć w śniegu.

Putin zyska sąsiada

Jak informuje niezależny rosyjski portal Meduza, przed kilku laty za budynkiem "stodoły" pojawiła się konstrukcja, mająca skrywać "system obrony powietrznej", chroniący właściciela rezydencji przed ewentualnym atakiem. Natomiast zaledwie cztery kilometry od tajnej rezydencji Putina powstaje kolejna rezydencja, równie luksusowa. Właścicielem tego kompleksu jest biznesmen Roman Abramowicz. Wielka posiadłość Putina znajduje się zaledwie 30 kilometrów od granicy z Finlandią.

