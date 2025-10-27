Kamala Harris chce znów kandydować?! Nazywa Trumpa tyranem

Kamala Harris nie wyklucza, że w 2028 roku znów będzie kandydowała na prezydenta USA

W ubiegłorocznych wyborach prezydenckich Kamala Harris przegrała z Donaldem Trumpem. Choć sondaże dawały jej niewielką przewagę, ostatecznie nie dostała się do Białego Domu. Zdobyła tylko 226 głosów elektorskich, podczas gdy Trump dostał ich 312. Już po ogłoszeniu wstępnych wyników Harris zaszyła się gdzieś z dala od kamer i w pierwszej chwili nawet nie wygłosiła przemówienia. Ale teraz zapewnia, że nie tylko nie zamierza wybierać się na polityczną emeryturę, ale może nawet wystartuje w wyborach prezydenckich w 2028 roku. W wywiadzie dla BBC Harris powiedziała, że jej potomkowie „na pewno jeszcze za swojego życia” zobaczą kobietę na stanowisku prezydenta USA. Dopytywana o to, czy to będzie ona, odpowiedziała: „Możliwe”. „Jeszcze nie skończyłam. Całą swoją karierę poświęciłam służbie i to mam we krwi” - mówiła była wiceprezydent. Jak dodała, ​​nigdy nie zwracała uwagi na sondaże. „Gdybym zwracała uwagę na sondaże, nie ubiegałabym się o swój pierwszy ani drugi urząd – i z pewnością nie siedziałabym tu teraz” - mówiła Kamala Harris.

Kamala Harris nazwała Donalda Trumpa tyranem i faszystą

Przy okazji zaatakowała też Donalda Trumpa. Jej zdaniem amerykańscy biznesmeni i instytucje są zbyt ustępliwi wobec prezydenta. „Wielu… skapitulowało od pierwszego dnia, zginając kolana przed tyranem, jak sądzę z wielu powodów, między innymi dlatego, że chcą być blisko władzy, być może dlatego, że chcą uzyskać zgodę na fuzję lub uniknąć śledztwa” - powiedziała Harris. To nie wszystko. "Podczas kampanii powiedziała Pani, że Donald Trump jest faszystą. Czy uważa Pani, że jego rządy są faszystowsko-autorytarne?" - spytała dziennikarka BBC. "Zapytano mnie, czy on jest faszystą, i odpowiedziałam, że tak. Patrzę na to, co się teraz dzieje. Powiedział, że zamierza uczynić swoją broń z Departamentu Sprawiedliwości. I dokładnie to zrobił... Spójrz, jak uzbroił agencje federalne" - potwierdziła dawna wiceprezydent.

BBC: In the campaign, you said Donald Trump was a fascist. Do you think he's running a fascist authoritarian government?Kamala Harris: I was asked if he was a fascist and I said yes. I look at what is happening right now. He said he would weaponize the DOJ. He's done exactly… pic.twitter.com/dMM3zSdQGs— Ron Smith (@Ronxyz00) October 25, 2025

