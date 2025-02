Kamala Harris znów w cieniu podejrzenia! "Jak pijana ciocia"

Kamala Harris wygłosiła kolejne dziwne przemówienie. Na Broadwayu trudno było ją zrozumieć! W sieci złośliwe plotki

Chociaż sondaże dawały Kamali Harris minimalną przewagę nad Donaldem Trumpem, to jak wiemy, poniosła sromotną porażkę w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Zdobyła tylko 226 głosów elektorskich, podczas gdy Trump zdobył ich 312. Kamala Harris znalazła się nagle na peryferiach politycznego życia. I niektórzy sądzą, że niezbyt dobrze sobie z tym radzi. Pojawiły się nawet sugestie, że dawna pani wiceprezydent za bardzo... zagląda do kieliszka. Jedni oglądają nowe filmy z jej udziałem i podejrzewają nadmierne zamiłowanie do trunków, inni są oburzeni i sądzą, że to wszystko tylko złośliwości rozgłaszane przez wielbicieli Donalda Trumpa. Teraz internet obiegło nagranie kolejnego nieco dziwnego przemówienia Kamali Harris. Pani polityk pojawiła się na Broadwayu, gdzie grana jest sztuka o Louisie Armstrongu. Po przedstawieniu miała powiedzieć obsadzie kilka miłych słów. Ale wyszła z tego zagmatwana mowa-trawa! Trudno w przemówieniu znaleźć choć jedno zdanie pasujące do okazji i mające jasny sens. "Kiedy myślimy o tych momentach, w których widzimy, że coś jest zabierane, ale też staramy się to dostrzec, wiesz, natura nie znosi próżni" - mówiła choćby Harris. "Musimy patrzeć jasno. I nie oznacza to, że nie widzimy piękna we wszystkim. Wszystkie te rzeczy współistnieją, ale wierzę, że walczymy o coś, a nie przeciwko czemuś" - dodała.

"Kamala Harris trafiła na Broadway i oczywiście zaserwowała swój charakterystyczny bełkot", "Jak pijana ciocia"

Internauci nie zostawili na niej suchej nitki. "Kamala Harris trafiła na Broadway i oczywiście zaserwowała swoją charakterystyczną 'word salad" - pisze jedna osoba. "Word salad" to chaotyczne i bełkotliwe wypowiedzi. "Jak pijana ciocia" - dodaje inna osoba, nawiązując być może do poprzedniego wideo z demokratką. Kamala Harris w listopadzie wrzuciła do sieci dziwne przemówienie, wywołując plotki o swoim mętnym spojrzeniu i nieskładnych zdaniach. "Nigdy nie oskarżałam Kamali Harris o pijaństwo. Lubię trzymać się tylko faktów. Ale człowieku, ten filmik jej nie pomaga" - pisała wtedy jedna z internautek, udostępniając wideo. „Muszę ci tylko przypomnieć, żebyś nigdy nie pozwolił nikomu odebrać sobie twojej mocy. Masz tę samą moc, którą miałeś przed 5 listopada. Więc nigdy nie pozwól, aby ktokolwiek lub jakiekolwiek okoliczności odebrały ci twoją moc” - mówiła na filmie Kamala Harris. Złośliwi internauci robili w odpowiedzi memy i fotomontaże, na przykład wkładając w rękę przemawiającej pani polityk butelkę koniaku.

