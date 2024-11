Kamala Harris przegrała przez Bidena? "Jest jedynym powodem". Wojna w szeregach Demokratów

"Daily Telegraph", "Politico": wśród Demokratów panuje przekonanie, że Joe Biden jest winien porażki Kamali Harris w wyborach w USA

Kamala Harris wbrew powszechnym przewidywaniom poniosła sromotną porażkę w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. W pierwszych godzinach po ogłoszeniu częściowych wyników nie była nawet w stanie wejść na mównicę i podziękować swoim wyborcom. Naprawiła ten błąd, gdy światowi przywódcy zdążyli już pogratulować jej rywalowi, a świat skomentował jego triumf na milion sposobów. Powiedziała, że trzeba zaakceptować wynik, bo takie są zasady demokracji i że pogratulowała Trumpowi wygranej. Ale trudno oczekiwać, by szybko pogodziła się z taką porażką, podobnie jak inni Demokraci, zwłaszcza ci, którzy wpłacali niemałe sumy na kampanię Harris. Już zaczęło się szukanie kozła ofiarnego, choć przecież i samej Harris można zarzucić wiele, a jej wpadki, zamiłowanie do mowy-trawy, nazywanie rywala "faszystą" i obsesja na punkcie "wokeness" wystarczą, by sama została takim kozłem. Ale trzeba przyznać, że jest ktoś, kto wypadł przed wyborami jeszcze gorzej - Joe Biden. To on jest teraz powszechnie obwiniany za to, co się stało.

"Joe Biden jest jedynym powodem dzisiejszej porażki Kamali Harris i Demokratów”

Pisze o tym m.in. "Daily Telegraph". Cytując anonimowych i nie tylko donatorów Partii Demokratycznej ujawnia rosnące podziały w jej szeregach. Inwestor z Wall Street Whitney Tilson powiedział brytyjskim dziennikarzom, że wina jest po stronie Bidena w 50 procentach. Tilson mówił nawet o "głupocie i egoizmie" Bidena, który „samolubnie postanowił znowu startować” w wyborach i „nie wycofał się wcześniej”. „Zasmuca mnie, że zostanie zapamiętany jako facet, który uratował nas od czterech lat Trumpa, a teraz sprawił, że będziemy mieli kolejne cztery lata” – powiedział. „Przeprowadziliśmy kampanię najlepiej, jak mogliśmy, biorąc pod uwagę, że prezydentem był Joe Biden. Joe Biden jest jedynym powodem dzisiejszej porażki Kamali Harris i Demokratów” – powiedział z kolei anonimowo jeden z doradców Harris portalowi Politico. A jak dodaje „Daily Telegraph”, Kamalę pogrążyły też niejasne komunikaty wysyłane opinii publicznej na temat stanu zdrowia Joe Bidena. „Partia okłamała Amerykanów co do zdrowia i kondycji poznawczej prezydenta” – napisał w serwisie X donator Partii Demokratycznej Bill Ackman, który przez wiele lat wspierał Demokratów, by tym razem wyjątkowo pomóc Republikanom.

“There is plenty of blame to go around, and much of it will be directed at Kamala Harris. Rightly so,” writes @Tyler_A_Harper. However, “she had an 81-year-old albatross hanging around her neck: Joe Biden”: https://t.co/DQOLo6ZE5u— The Atlantic (@TheAtlantic) November 6, 2024

