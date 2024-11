Światowi przywódcy o zwycięstwie Trumpa! Zełenski zabrał głos

Światowi przywódcy reagują na zwycięstwo Donalda Trumpa. Oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego może zaskoczyć

To już praktycznie pewne - Donald Trump odniósł spektakularne zwycięstwo nad Kamalą Harris w wyborach prezydenckich w USA. Oczywiście to dopiero początek, bo ostatecznie zadecyduje kolegium elektorskie, a jak pamiętamy z 2016 roku, prezydentem Stanów Zjednoczonych niekoniecznie zostaje ten, kto wygra w głosowaniu powszechnym. Ale przewaga Trumpa nad Harris jest o wiele większa, niż przewidywano. Trump podziękował już narodowi za wybór i zapowiedział "złoty wiek Ameryki". A co na to światowi przywódcy? Ze świata spływają gratulacje od przywódców. Są już głosy m.in. z Francji, Izraela Węgier. "Największy powrót w historii polityki USA! Gratulacje dla prezydenta @realDonaldTrump za jego wielkie zwycięstwo. Bardzo potrzebne zwycięstwo dla świata!" - napisał Viktor Orban na platformie X. "Drodzy Donaldzie i Melanio Trump, Gratulacje z okazji największego powrotu w historii! Wasz historyczny powrót do Białego Domu stwarza możliwości nowego początku dla Ameryki i potężne ponowne zaangażowanie w wielki sojusz Izraela i Ameryki.To ogromne zwycięstwo! Wyrazy prawdziwej przyjaźni, wasi Benjamin i Sara Netanjahu" - napisał premier Izraela. "Gratulacje, Prezydencie @realDonaldTrump. Jesteśmy gotowi do współpracy, tak jak wcześniej przez cztery lata. Z Twoimi przekonaniami i moimi. Z szacunkiem i ambicją. Dla większego pokoju i dobrobytu" - napisał prezydent Francji Emmanuel Macron.

Zełenski: "Z niecierpliwością czekamy na erę silnych Stanów Zjednoczonych Ameryki pod zdecydowanym przywództwem prezydenta Trumpa"

Jest też głos z Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał długie oświadczenie związane z wynikiem wyborów w USA, które mogą okazać się przełomem dla Ukrainy - niekoniecznie korzystnym dla Kijowa. Ukraiński prezydent zapewnia, że jest dobrej myśli. "Gratulacje dla @realDonaldTrump za jego imponujące zwycięstwo! Przypominam sobie nasze wspaniałe spotkanie z prezydentem Trumpem we wrześniu, kiedy szczegółowo omawialiśmy strategiczne partnerstwo Ukrainy i USA, Plan Zwycięstwa i sposoby położenia kresu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Doceniam zaangażowanie prezydenta Trumpa w podejście „pokój przez siłę” w sprawach globalnych. To jest właśnie zasada, która może praktycznie przybliżyć sprawiedliwy pokój na Ukrainie. Mam nadzieję, że wcielimy ją w życie razem. Z niecierpliwością czekamy na erę silnych Stanów Zjednoczonych Ameryki pod zdecydowanym przywództwem prezydenta Trumpa. Liczymy na ciągłe silne dwupartyjne wsparcie dla Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy zainteresowani rozwijaniem korzystnej dla obu stron współpracy politycznej i gospodarczej, która przyniesie korzyści obu naszym narodom. Ukraina, jako jedna z najsilniejszych potęg militarnych Europy, jest zaangażowana w zapewnienie długoterminowego pokoju i bezpieczeństwa w Europie i wspólnocie transatlantyckiej przy wsparciu naszych sojuszników. Nie mogę się doczekać osobistego złożenia gratulacji prezydentowi Trumpowi i omówienia sposobów wzmocnienia strategicznego partnerstwa Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi".

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory! I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

Congratulations, Mr. President @realDonaldTrump! You made it happen! 👏👏👏🇵🇱🤝🇺🇸— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 6, 2024

The biggest comeback in US political history! Congratulations to President @realDonaldTrump on his enormous win. A much needed victory for the World!— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024

