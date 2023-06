Kataklizm na Ukrainie będzie miał skutki dla świata? "Globalna katastrofa ekologiczna"

Co się teraz dzieje?

Ogrom kataklizmu po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce. "Obecnie rozgrywa się globalna katastrofa ekologiczna"

Ten, kto postanowił wywołać ten kataklizm, popełnił zbrodnię - nie ma co do tego wątpliwości, gdy ogląda się zdjęcia z terenów dotkniętych wielkim potopem po wysadzeniu tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce. Obwód chersoński znalazł się pod wodą. 2500 kilometrów kwadratowych zostało objętych powodzią, całe miejscowości zmienione są w jeziora z wystającymi dachami domów. W każdej chwili giną bezbronne zwierzęta, niszczone są ziemie rolne i domy, są też potwierdzone trzy ofiary wśród ludzi. Zdjęcia terenów dotkniętych kataklizmem po wysadzeniu zapory w Nowej Kachowce pokazują skalę katastrofy. Zwłaszcza te satelitarne, opublikowane przez brytyjski Guardian. Wstrząsające kadry dostarczył Maxar Technologies. "Obecnie rozgrywa się globalna katastrofa ekologiczna ... a tysiące zwierząt i ekosystemów zostanie zniszczonych w ciągu najbliższych kilku godzin" - powiedziała Guardianowi osoba z otoczenia Wołodymyra Zełenskiego.

Ukraina: Putin osobiście kazał wywołać ten kataklizm

Kto wpadł na taki prawdziwie diabelski pomysł? Rosja do niczego się nie przyznaje, Zachód i Ukraina są pewne, że to Rosjanie wysadzili tamę. Według strony ukraińskiej materiały wybuchowe umieszczono tam jeszcze jesienią, a rozkaz odpalenia ich wydał osobiście Putin. Do wysadzenia zapory doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na rzece Dniepr w miejscowości Nowa Kachowka. Zapora tworzy ogromny Zbiornik Kachowski mający aż 240 kilometrów długości. Okoliczne miejscowości z Nową Kachowką na czele zostały zalane. Zniszczenia są potężne, w dodatku Woda ze zbiornika używana jest także na potrzeby Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, ale szczęśliwie brak informacji o bezpośrednim zagrożeniu skażeniem.

Satellite images reveal the full extent of the devastation caused by the collapse of the Kakhovka dam. https://t.co/rh0OlAFpb8— The Pug (@thepugnews) June 7, 2023

These are satellite images of the russian man-made disaster at the Nova Kakhovka Dam and HPP.The scene resembles a big-budget Hollywood post-apocalypse movie. However, this is the reality of the russian world. And the perpetrators of this war crime, another crime against… pic.twitter.com/IcJeCJi84C— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 6, 2023

