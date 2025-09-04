Katastrofa kolejki turystycznej! Wypadła z szyn i huknęła w budynek. Co najmniej 15 osób nie żyje!

W Lizbonie doszło do tragicznego wypadku kolejki, która wypadła z szyn i uderzyła w budynek.

W katastrofie zginęło 15 osób, a 23 zostały ranne.

Trwa śledztwo mające ustalić przyczyny zdarzenia, a popularne kolejki linowe w Lizbonie zostały tymczasowo zamknięte.

Czy wśród poszkodowanych są Polacy i co dokładnie doprowadziło do tej tragedii?

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę po godzinie 18 na lizbońskiej starówce. Kolejka kursująca pomiędzy dzielnicą Bairro Alto a Placem Restauradores z nieznanych przyczyn nagle wypadła z szyn. Kolejka uderzyła w ścianę budynku i uległa całkowitemu zniszczeniu. Początkowo mówiono o trzech ofiarach śmiertelnych, ta liczba rosła jednak z każdą godziną akcji ratunkowej.

Wielki dramat w Lizbonie. Katastrofa kolejki. 15 osób nie żyje

"Poszkodowani trafili już do lizbońskich szpitali im. Św. Marii, Św. Józefa i Św. Franciszka Ksawerego, a także do szpitali w Cascais oraz Amadorze" – podawały w środę wieczorem władze INEM, precyzując, że osoby z najcięższymi obrażeniami przetransportowano do stołecznych placówek medycznych. Koordynujący akcję ratowniczą komendant Alexandre Rodrigues przekazał, że do godziny 20:30 udało się wydobyć z wagonu kolejki wszystkie poszkodowane osoby. Odmówił podania przyczyny tragedii. W akcji ratunkowej brało udział około 70 policjantów, medyków i strażaków.

Lizbona. Kolejka wypadła z szyn. 15 osób nie żyje

Najnowszy komunikat, opublikowany nad ranem w czwartek (4 września), mówi o 15 osobach, które zginęły i 23 rannych. Niestety, ten bilans może się zmienić. Lokalna policja przekazała, że nic nie wskazuje na to, by do wypadku doszło w rezultacie przestępstwa. Rozpoczęto śledztwo, które ma ustalić przyczyny katastrofy. Trwa także identyfikacja ofiar. Według lokalnych mediów dotychczas potwierdzono, że wśród zabitych i rannych są obywatele Portugalii i Niemiec. W środę przed północą konsul RP w Lizbonie Rafał Budyta przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że jak dotąd nie otrzymał informacji od portugalskich służb czy wśród poszkodowanych są Polacy.

Cztery popularne wśród turystów trasy kolejek linowych w Lizbonie zostały zamknięte. Jak podaje PAP, władze portugalskiej stolicy przekazały, że zamknięcie tras jest tymczasowe i służy zapewnieniu bezpieczeństwa podróżujących nimi osób. Służby sprawdzają stan techniczny kolejek.