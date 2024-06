Zderzenie kolejek linowych, ofiary i ranni! Wagonik runął na ziemię!

Co się dzieje na Wyspach Kanaryjskich?

Koszmarny wypadek kolejki linowej, są ofiary i ranni! Dramat rozegrał się w mieście Medellin w Kolumbii. Jednym z elementów transportu miejskiego są tam już od dwudziestu lat kolejki linowe Metrocable. Dotychczas nie było żadnych wypadków z udziałem wagoników, ale niestety właśnie wydarzył się pierwszy - i od razu wyjątkowo tragiczny. W środę, 26 czerwca zderzyły się tam dwie kolejki i jeden z wagoników runął z wysokości na ziemię. Jak potwierdził burmistrz Medellin Federico Gutierrez, jest jedna ofiara śmiertelna. 20 innych osób zostało rannych i są wśród nich nie tylko pasażerowie kolejki, ale również taksówkarz, na którego samochód spadły elementy rozbitego wagonu.

"Wagonik zatrzymał się przy wjeździe na stację Popular, nie ruszył do przodu i został uderzony przez następny"

„Nie mówimy o ogólnej awarii, ale o wagoniku, który zatrzymał się przy wjeździe na stację Popular, nie ruszył do przodu i został uderzony przez następny, przez co kolejka spadła na chodnik” – powiedział Tomas Elejalde , menadżer firmy Metrocable, w wywiadzie dla lokalnej stacji radiowej Blu Radio. Jak zapewnił szef kolejek, wagoniki mają ważne badania techniczne. „Dochodzenie zostanie przeprowadzone w sposób przejrzysty i z zachowaniem wszelkich rygorów technicznych. Traktujemy tę sprawę bardzo poważnie i chcemy wiedzieć, co się stało. Ostatnia konserwacja miała miejsce około miesiąca lub półtora miesiąca temu, a wagonik jest praktycznie nowy, ponieważ został wymieniony w grudniu 2023 roku” – dodał.

One Dead, Dozens Injured in Cable Car Collapse, Stranding 250 Passengers in Colombia pic.twitter.com/fCL7mTbD1k— NEWSflp (@NEWS_flp) June 26, 2024

#Medellín | Este es el primer accidente de este tipo que ocurre en esta línea del metrocable desde que entró en operación el 7 de agosto de 2004⬇️ pic.twitter.com/xrw8DpHysK— El Colombiano (@elcolombiano) June 26, 2024

