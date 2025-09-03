Wypadek w Lizbonie. Dramatyczny bilans ofiar

Kierownictwo portugalskiego ratownictwa medycznego (INEM) poinformowało, że w wyniku wypadku zginęło co najmniej 15 osób. Rannych zostało 18 osób, z których pięć jest w stanie ciężkim. Wśród poszkodowanych znajduje się również dziecko.

„Poszkodowani trafili już do lizbońskich szpitali im. Św. Marii, Św. Józefa i Św. Franciszka Ksawerego, a także do szpitali w Cascais oraz Amadorze”

– podały władze INEM, precyzując, że osoby z najcięższymi obrażeniami przetransportowano do stołecznych placówek medycznych.

Akcja ratunkowa i wstępne ustalenia

Koordynujący akcję ratowniczą komendant Alexandre Rodrigues przekazał, że do godziny 20:30 udało się wydobyć z wagonu kolejki wszystkie poszkodowane osoby. Odmówił podania przyczyny tragedii.

Do wypadku, do którego doszło w środę po 18.00 czasu lokalnego, doszło z nieznanych wciąż przyczyn. Telewizja Now podała, że jedna z wersji śledztwa zakłada, że u źródeł tragedii mogło leżeć przerwanie liny.

Według wstępnych wyników śledztwa kolejka linowo-terenowa Gloria łącząca stołeczne dzielnice Baixa i Bairro Alto wypadła z szyn, uderzając w budynek. Pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu.

Czy wśród poszkodowanych są Polacy?

Późnym wieczorem kierownictwo portugalskiego ratownictwa medycznego (INEM) poinformowało, że wśród zabitych oraz rannych są obcokrajowcy, a także obywatele Portugalii.

Jak poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową konsul RP w Lizbonie Rafał Budyta, portugalskie władze nie przekazały dotychczas informacji, aby wśród poszkodowanych w środowym wypadku kolejki linowo-terenowej Gloria, w centrum Lizbony, byli obywatele Polski.

Kolejka Gloria - symbol Lizbony

Kolejka Gloria to jeden z symboli Lizbony. Łączy popularne turystycznie dzielnice i jest chętnie wykorzystywana zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. Tragedia wstrząsnęła mieszkańcami Lizbony i całego kraju.

Żałoba narodowa w Portugalii

W środę wieczorem rząd Portugalii ogłosił, że czwartek, 4 września będzie dniem żałoby narodowej w całym kraju. W Lizbonie władze stolicy także ogłosiły żałobę. Rozpocznie się ona w czwartek i potrwa trzy dni.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe— Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025

