Siercza: Koszmarny wypadek i trzy ofiary śmiertelne

Do tragicznego wypadku doszło w Sierczy w powiecie wielickim w województwie małopolskim. Jak informuje Radio Kraków, o godzinie 00:03, samochód osobowy z niewiadomych przyczyn stanął w płomieniach. Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną.

- W Sierczy w powiecie wielickim tuż po północy doszło do wypadku samochodu osobowego. Pojazd natychmiast stanął w płomieniach. Niestety wewnątrz - po ugaszeniu - ujawniliśmy trzy ofiary śmiertelne – powiedział w rozmowie z Radiem Kraków mł. kpt. Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej straży pożarnej.

Płonący samochód. Ofiary bez szans na ratunek

Samochód spłonął doszczętnie, co dodatkowo utrudnia identyfikację ofiar. Strażacy podkreślają, że na chwilę obecną nie ma możliwości rozpoznania płci osób, które zginęły w wypadku. Konieczne będą szczegółowe badania, które pomogą ustalić tożsamość ofiar oraz przyczyny tragedii.

Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury. Na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności mające na celu ustalenie okoliczności wypadku.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie