Katastrofa kolejowa w Rosji, liczne ofiary! Wysadzono wiadukt?

Katastrofa kolejowa w Rosji. Co najmniej 7 osób zginęło, a 30 zostało rannych

Katastrofa kolejowa w Rosji! W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia i filmy pokazujące skalę tragedii. Do wypadku doszło w sobotę, 31 maja późnym wieczorem, pierwsze doniesienia napłynęły w nocy. Na pociąg jadący przez graniczący z Ukrainą rosyjski obwód briański zawalił się wiadukt. Mógł on zostać specjalnie wysadzony w powietrze. Pociąg pasażerski z Moskwy do miasta Klimow w obwodzie biełgorodskim wykoleił się, wagony powypadały z torów. Co najmniej 7 osób zginęło, a 30 zostało rannych. Wśród poszkodowanych są dzieci. "Zawalenie się wiaduktu na tory kolejowe spowodowało 7 ofiar śmiertelnych. 30 osób rannych, w tym dwoje dzieci, zostało przewiezionych do ośrodków medycznych w rejonie Briańska. Dwie osoby ranne, w tym dziecko, są w stanie ciężkim. Ofiarom jest udzielana wszelka niezbędna pomoc" - napisał na Telegramie gubernator obwodu briańskiego Aleksander Bogomaz.

Wiadukt kolejowy zawalił się na pociąg. Pierwsze pogłoski o sabotażu

Jaka była przyczyna katastrofy kolejowej w Rosji? Czy to możliwe, by wiadukt zawalił się sam i to akurat na jadący tamtędy pociąg pełen ludzi? Teoretycznie to możliwe, ale już pojawiły się doniesienia o możliwym sabotażu, być może związanym z wojną na Ukrainie. Koleje rosyjskie poinformowały, że wiadukt klejowy zawalił się na pociąg w rosyjskim obwodzie briańskim "w rezultacie nielegalnej ingerencji w działalność transportową". Według niektórych źródeł, fragment wiaduktu został wysadzony w powietrze. Jak przypomina Associated Press, w przeszłości o podobne przypadki w Rosji oskarżano Ukrainę. Władze w Kijowie w żaden sposób nie odniosły się jeszcze do tych pogłosek. Trwa akcja ratunkowa.

Niemal jednocześnie zawalił się inny rosyjski wiadukt, lokomotywa runęła na ziemię

Tymczasem sabotaż jest coraz bardziej prawdopodobny. Bo jak się okazuje, niemal jednocześnie w Rosji doszło do bardzo podobnego zdarzenia. Także w nocy z soboty na niedzielę zawalił się most kolejowy w obwodzie kurskim w Rosji - dokładnie wtedy, gdy przejeżdżała po nim lokomotywa, jak podała agencja AFP, powołując się na miejscowe władze. Dwa maszyniści zostali ranni i trafili do szpitala. Jak podał pełniący obowiązki gubernatora obwodu kurskiego Aleksandr Chinsztejn, lokomotywa "spadła na autostradę przebiegającą pod mostem" i "zapaliła się".

A train has derailed while going over a bridge in Russia's Bryansk region. pic.twitter.com/ys9YPKThwj— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) May 31, 2025

