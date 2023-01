Co za tragedia!

Pierwsze informacje na temat katastrofy lotniczej w Nepalu przekazała w niedzielę (15 stycznia) rano agencja AFP, powołując się na przekaz nepalskich linii lotniczych Yeti Airlines. Samolot z dokładnie 72 osobami na pokładzie rozbił się w mieście Pokhara w pobliżu lotniska. Nepalska telewizja publiczna rano polskiego czasu podawała, że na miejscu tragedii odnaleziono już część ciał pasażerów. Rzecznik Yeti Airlines Sudarshan Bartaula poinformował, że na pokładzie maszyny było 68 pasażerów i cztery osoby załogi - podaje PAP.

Katastrofa lotnicza w Nepalu. Nie żyje większość pasażerów

Niedługo później pojawiła się informacja, że co najmniej 40 pasażerów, którzy podróżowali samolotem, nie żyje. "Wśród 72 osób na pokładzie byli cudzoziemcy" - podał rzecznik nepalskiej armii, Krishna Bhandari. Wśród nich znaleźli się między innymi Australijczyk, Francuz, Argentyńczyk, czterech Rosjan, Irlandczyk i dwie osoby z Korei Południowej. Dwusilnikowy samolot ATR 72 był w drodze do stolicy kraju, Katmandu. Akcja ratunkowa cały czas trwa. Agencja AFP informuje, że kilka osób przeżyło, mimo iż maszyna rozpadła się na kawałki, a wrak zapalił się. "To najpoważniejsza katastrofa lotnicza od 30 lat" - mówi dla agencji Reutera Bhandari.

At least 16 died after passenger plane with 72 aboard crashes in NepalRescue operations are underway and the airport is closed for the time being. pic.twitter.com/XjiAD6iuP5— The New Indian (@TheNewIndian_in) January 15, 2023

