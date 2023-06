Katastrofa samolotu pod stolicą! "Wybuch i naruszenie przestrzeni powietrznej"

Tajemnicza katastrofa samolotu. Amerykańskie myśliwce przejęły mały samolot w rejonie Waszyngtonu. Mieszkańcy usłyszeli potężny huk, zginęły cztery osoby

Mały samolot rozbił się pod Waszyngtonem, zginęły cztery osoby, a wcześniej miała miejsce szybka akcja myśliwców wojskowych. Co się stało? Było zagrożenie dla kraju, a może to wszystko tylko tragiczne nieporozumienie? Jak podał Reuters, w niedzielę 4 czerwca w południowo-zachodniej Wirginii miała miejsce katastrofa Cessny, są cztery ofiary śmiertelne. Wcześniej pilot niewielkiego samolotu naruszył przestrzeń powietrzną w rejonie Waszyngtonu i nie reagował na żadne komunikaty kierowane drogą radiową. Poderwano myśliwce F-16, a one podjęły pościg. Przerażeni mieszkańcy usłyszeli potężny huk, a Cessna niebawem runęła na ziemię. Co tam się stało? Jak podało Amerykańsko-kanadyjskie Dowództwo Obrony Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD), huk był wynikiem wytworzenia przez myśliwce tak zwanego gromu dźwiękowego, wystrzelono także flary. Wszystko po to, by zwrócić uwagę pilota oraz ostrzec mieszkańców okolicy. Niestety, nic to nie dało. Jednak według NORAD przyczyną katastrofy lotniczej nie były działania myśliwców.

"Pilot nie reagował, a następnie Cessna rozbiła się w pobliżu George Washington National Forest w Wirginii"

Federalna Administracja Lotnictwa przekazała taki komunikat dziennikarzom Fox5: „Cessna Citation rozbił się o górzysty teren w słabo zaludnionym obszarze południowo-zachodniej Wirginii około godziny 15:00 czasu lokalnego 4 czerwca. Samolot wystartował z lotniska miejskiego Elizabethton w Elizabethton w stanie Tennessee i leciał na lotnisko Long Island MacArthur w Nowym Jorku. FAA i NTSB przeprowadzą dochodzenie. NTSB będzie odpowiedzialna za dochodzenie i dostarczy wszelkich dalszych aktualizacji". „Cywilny samolot został przechwycony około 15:20 czasu wschodniego. Pilot nie reagował, a następnie Cessna rozbiła się w pobliżu George Washington National Forest w Wirginii. NORAD próbował nawiązać kontakt z pilotem, póki samolot się nie rozbił” - dodaje NORAD.

Sonda Boisz się latać samolotem? Tak Nie Tak, ale się nie przyznaję

BREAKING: Source familiar tells me FOUR ON BOARD Cessna Citation private jet that crashed in SW Virginia this afternoon, “pilot unresponsive,” overshot destination by 300+ miles. NORAD confirms flight busted DC restricted airspace, F-16s scrambled and went supersonic in pursuit. pic.twitter.com/OtPLDUbA3U— Pete Muntean (@petemuntean) June 4, 2023

The FAA has said that a Cessna 560 Citation V plane (N611VG) has crashed in Virginia after flying over Washington,D.C. that prompted fighter jets to scramble,causing the loud sonic boom.It flew through a no-fly zone,coming close to both the White House and the U.S. Capitol. pic.twitter.com/VPeURmMqdZ— FL360aero (@fl360aero) June 4, 2023

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Jedynie 1 osoba na 20 zdobędzie komplet Pytanie 1 z 10 Wskaż największe, pod względem powierzchni, państwo europejskie: Francja Ukraina Hiszpania Dalej