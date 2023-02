Kim Dzong Un pokazał rodzinę. "Nikt nigdy nie odbierze nam władzy"

Co się z nią dzieje?

Zełenski w Brukseli przyjęty owacjami na stojąco. "Wracając do Europy, wracamy do domu"

Kim Dzong Un pokazał córkę i żonę. Tyran szykuje 10-latkę na swoją następczynię?

Kim Dzong Un znowu pręży muskuły i prezentuje światu swoją rodzinę. Władze Korei Północnej pokazały oficjalne zdjęcia z obchodów 75. rocznicy powstania armii Korei Północnej. W Pjongjangu do stołu zasiedli północnokoreański dyktator, jego żona Ri Sol Ju oraz córka Kim Ju Ae, mająca teraz prawdopodobnie około dziesięciu lat. Tyran rozpływał się w uśmiechach i wyraźnie chciał, by jego rodzina była fotografowana. Komentatorzy cytowani przez "Daily Mail" i "Daily NK" uważają, że Kim w ten sposób pokazuje, że jego rodzina jeszcze długo utrzyma władzę, a system dynastyczny w Pjongjangu bynajmniej nie chwieje się w posadach. Oczywiście chodziło też o promocję armii i pokazanie siły reżimu. W przemówieniach wygłaszanych z okazji święta Kim Dzong Un nazwał ją "najsilniejszą armią świata". Czyżby Kim szykował Kim Ju Ae na swoją następczynię?

Córka Kim Dzong Una. Dziewczynka wspólnie z ojcem i matką oglądała test pocisku, który może dosięgnąć Stanów Zjednoczonych

Kim Dzong Un zaczął promować swoją córkę na uroczystościach państwowych jeszcze w listopadzie zeszłego roku. Dziewczynka nigdy wcześniej nie była fotografowana, przynajmniej oficjalnie. Kim Ju Ae w listopadzie obchodziła urodziny. Z tej okazji północnokoreański dyktator wymyślił dla córki prezent w postaci oglądania testu pocisku międzykontynentalnego, który byłby zdolny dosięgnąć Stanów Zjednoczonych. Jak poinformowały wtedy siły zbrojne Korei Południowej, które na bieżąco monitorują wojskowe działania niebezpiecznego sąsiada, rakieta przeleciała tysiąc kilometrów i wpadła do Morza Japońskiego. Kim Dzong Un w taki sposób odpowiedział na wspólne ćwiczenia wojsk amerykańskich i południowokoreańskich. Oświadczenie Pjongjangu głosi, że manewry zostały odebrane jako przygotowania do inwazji. Kim Dzong Un zagroził, że w razie gdyby jego kraj został zaatakowany bronią jądrową, on bez wahania odpowie tym samym.

i Autor: AP Kim Dzong Un

Kim Jong Un's nuclear family: North Korean dictator brings his daughter to military event https://t.co/pJwq11KHNv— Daily Mail Online (@MailOnline) February 8, 2023

Sonda Czy Korea Północna jest zagrożeniem dla świata? Tak Nie

QUIZ. Jakiego słowa to synonim? Test dla mistrzów, 10/10 to cud Pytanie 1 z 10 Ambaras to... Zawijas Kłopot Wykręt Dalej