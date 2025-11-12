Kim Kardashian wściekła na wróżki. Obiecały jej, że zda egzamin adwokacki. Teraz uczy się w bikini

Kim Kardashian, celebrytka i miliarderka, oblała egzamin adwokacki w Kalifornii.

Zaskakująco, winą za swój niepowodzenie obarczyła wróżki, które zapewniały ją o sukcesie.

Dodatkowo, jej najnowszy film spotkał się z ostrą krytyką, okrzyknięty "najgorszym serialem wszech czasów".

Czy Kim Kardashian zdoła w końcu zdać egzamin i odzyskać reputację?

Ale plama! 45-letnia Kim Kardashian, znana na całym świecie miliarderka, celebrytka i bohaterka rodzinnego reality show nie zdała egzaminu adwokackiego. Po sześciu latach nauki przystąpiła niedawno w Kalifornii do testu, który miał z niej uczynić panią mecenas. Niestety, na razie nic z tego. Kardashianka jednak za taki stan rzeczy wini nie siebie, a... wróżki, do których chodziła przed egzaminem, a które zapewniały ją, że pójdzie jej jak z płatka.

Kim Kardashian oblała egzamin. Obwinia za to wróżki

Jak podaje "The Sun", na filmie, jaki celebrytka umieściła niedawno na TikToku, ostrzega, by żadnym wróżbitom ani jasnowidzom nie wierzyć. "Po prostu chcę wam powiedzieć, że wszyscy pieprzeni wróżbici, z którymi się spotkałam i którymi byłam zafascynowana, są pieprzonymi gównianymi ludźmi i kłamcami. Wszyscy razem, może czterech, powiedzieli mi, że zdam egzamin adwokacki, więc wszyscy są patologicznymi kłamcami. Nie wierzcie w nic, co mówią" - oburza się.

Produkcja z Kardashian "najgorszym serialem wszech czasów"?

Jednocześnie gwiazda mierzy się z okrutną krytyką swojego serialu "All's Fair", opowiadającego o grupie prawniczek, w którym gra główną rolę, a w którym partnerują jej między innymi Naomi Watts i Glenn Close. Film opublikowany na platformie Disney+ został dosłownie zmiażdżony nie tylko przez krytyków, ale też przez widzów, którzy zdążyli określić go mianem "najgorszego serialu wszech czasów".

Tymczasem Kim nie zamierza odpuszczać i już zaczęła się uczyć do kolejnego egzaminu, a robi to jak na celebrytkę przystało. W mediach społecznościowych pokazała zdjęcia, na których pozuje z podręcznikiem, a na sobie ma kuse bikini.