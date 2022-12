Kim Kardashian wyda milion dolarów na prezenty dla dzieci! Bajeczne Święta w rezydencji gwiazdy

Zamordowali ich Niemcy, bo ratowali Żydów. Dołączą do grona błogosławionych

Kim Kardashian wyda milion dolarów na prezenty dla dzieci. Jej siostry dwoją się i troją, by kupić coś jeszcze droższego!

Martwisz się, skąd wziąć pieniądze na świąteczne prezenty? Klan Kardashianów ma zupełnie inne problemy! Przynajmniej według doniesień tajemniczego informatora "Heat". Podobno Kim Kardashian zamierza wydać na podarki dla czwórki kilkuletnich pociech... milion dolarów. Córki North (9 l.) i Chicago (4 l.) oraz dwóch synów o imionach Psalm (3 l.) i Saint (6 l.) mogą spodziewać się góry paczek pełnych markowych ciuchów i gadżetów. "Kim kupi zdecydowanie za drogie ubrania i biżuterię" - donosi zagadkowy "przyjaciel domu". Dla Kardashianki taki wydatek to nic trudnego. Ale podobno Kylie Jenner i Khloe Kardashian już się martwią, że ich prezenty będą skromniejsze i szpiegują Kim poprzez asystentki, tak by zawczasu mieć czym wypełnić swoje Instagramy. Jakby tego wszystkiego było mało, tuż po rozwodzie do boju o jak najdroższe prezenty dla dzieci bez wątpienia dołączy także Kanye West... Oby tylko cała ta gromadka nie pobiła się diamentowymi zabawkami przy świątecznym stole!

Rozwód Kim Kardashian i Kanye Westa. Ogromne alimenty dla celebrytki. Sąd wydał wyrok w sprawie opieki nad dziećmi i podziału majątku

Sąd wydał wyrok w sprawie podziału opieki nad czwórką dzieci gwiazdorskiej pary oraz jej majątku. Kim Kardashian dostanie aż 200 tysięcy dolarów, czyli niemal milion złotych (900 tysięcy złotych) pieniędzy na dzieci... miesięcznie! Poza ogromnymi alimentami Kanye będzie musiał uznać też, że od teraz własnością Kim są domy w Malibu, Riverside i Harrison w Idaho, podczas gdy on zachowa rozmaite rezydencje w południowej Kalifornii, rancho w Wyoming, dom rodzinny w Chicago oraz apartament w Belgii. Opieka nad dziećmi została ustalona jako wspólna, jednak to Kim będzie spędzać z nimi więcej czasu.

Kim Kardashian i Kanye West. Małżeństwo, dzieci, rozwód. Z kim spotykali się po rozstaniu?

Kim i Kanye pobrali się w 2014 roku. Mają dwie córki North (9 l.) i Chicago (4 l.) oraz dwóch synów o imionach Psalm (3 l.) i Saint (6 l.). Para ogłosiła separację 26 grudnia 2020 roku. Jej powodem było niezrównoważenie rapera i jego publiczne tyrady na temat żony - oskarżał ją miedzy innymi o to, że chciała usunąć ciążę. Przed małżeństwem z Kanye Kim miała już dwóch mężów. W latach 2000-2004 była żoną producenta muzycznego Damona Thomasa (51 l.), a w latach 2011-2013 amerykańskiego koszykarza Krisa Humphriesa (36 l.). Kim Kardashian jest obecnie wolna i szuka miłości. Jej poprzednim partnerem był Pete Davidson. Poznali się na planie sławnego programu satyrycznego "Saturday Night Live". Był to pierwszy partner Kim od rozstania z mężem Kanye Westem. Latem para rozstała się, a Pete Davidson zaczął romansować z Emily Ratajkowski. Tymczasem Kanye West od rozstania z żoną miał już niezliczoną ilość romansów. Przez ten czas zdążył już randkować z Iriną Shayk, niejaką Monicą Corgan, reklamującą kostiumy kąpielowe na Instagramie, Chaney Jones, zresztą sobowtórką byłej żony, aktorką Julią Fox, południowoafrykańską modelką Candice Swanepoel (34 l.) i z modelką Julianą Nalu (24 l.).

