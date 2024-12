Kładł się na jezdni i robił pompki! Wtedy nadjechało auto

Kompletnie pijany 43-latek kładł się pośrodku szosy i robił pompki. Gdy przyjechała policja, był już potrącony przez auto

Co mu strzeliło do głowy?! Dziś ten 43-letni imprezowicz pewnie sam tego nie pamięta. Jak informują policjanci z Jarosławia na Podkarpaciu, w ostatnią niedzielę, 8 grudnia po godzinie 18 zostali wezwani na ulicę Sanową. Tam na jezdni leżał mężczyzna, obok stał osobowy fiat z 62-letnim kierowcą. Jak powiedział poszkodowany 43-latek, przed chwilą potrąciło go to auto. 62-latek nie zaprzeczał, ale z jego opowieści wynikało, że nieostrożnością wykazał się, delikatnie mówiąc, pieszy. To samo opowiadali ludzie, którzy wcześniej wezwali policję. Było to jeszcze przed wypadkiem. Przypadkowi świadkowie opowiadali o pijanym pieszym, który urządził sobie pośrodku szosy... siłownię. Sytuacja była tym bardziej groźna, że o tej porze roku o godzinie 18 jest już kompletnie ciemno.

Na szczęście nic poważnego się nie stało - pieszy trafił do szpitala, ale szybko mógł zostać stamtąd wypisany prosto do izby wytrzeźwień

"W niedzielę około godz. 18, dyżurny jarosławskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało że ul. Sanową, środkiem jezdni, idzie pieszy, który kładzie się przed nadjeżdżające samochody i robi pompki" - piszą jarosławscy mundurowi na swojej stronie internetowej. Badanie alkomatem pokazało, że potrącony mężczyzna, który wcześniej robił pompki na drodze, miał prawie trzy promile alkoholu w organizmie. "Na miejscu zdarzenia obecny był także 62-latek kierujący fiatem, który jak podał nie zauważył leżącego na jezdni mężczyzny i najechał na niego" - dodają funkcjonariusze. Na szczęście nic poważnego się nie stało - pieszy trafił do szpitala, ale szybko mógł zostać stamtąd wypisany prosto do izby wytrzeźwień. Policjanci nic nie piszą o tym, by ktoś dostał jakiś mandat, stwierdzają tylko, że badają jeszcze dokładne okoliczności tego zdarzenia.

