Kłótnia o świąteczne prezenty zakończyła się śmiercią. Brat zabił siostrę! Była matką dwójki dzieci!

Do tragedii doszło w mieście Largo na Florydzie, w momencie, gdy nastolatkowie przebywali w domu swojej babci. Prawdopodobnie cała rodzina była wcześniej na zakupach, gdzie 14 i 15-latek pokłócili się o to, kto dostanie więcej prezentów świątecznych. Nastolatkowie mieli rywalizować między sobą jeszcze po tym, jak powrócili do domu swojej babci. Spierali się o to, na czyje prezenty zostanie przeznaczonych więcej pieniędzy. - Odbyli rodzinną kłótnię o to, kto co dostaje i jakie pieniądze są na kogo wydawane (...) - przekazał szeryf Bob Gualtieri, cytowany przez CBS News.

- Po wejściu do domu babci 14-latek "wyjął swój pistolet, wycelował (w 15-letniego brata) i powiedział, że strzeli mu w głowę - wskazał śledczy. Starszy z braci miał mu wówczas powiedzieć, że nie chce się kłócić, i nakazał 14-latkowi opuszczenie domu. Wówczas w kłótnię zaangażował się wuj nastolatków, który rozdzielił braci i wyprowadził młodszego z nich na zewnątrz budynku. Tam 14-latek natknął się na 23-letnią siostrę. Kobieta próbowała go nakłonić do zakończenia kłótni. Wówczas chłopak rzucił w jej kierunku kilka wyzwisk i zagroził jej, że postrzeli ją oraz jej 11-miesięczne dziecko (jak podało BBC, kobieta podczas całego zajścia trzymała w nosidełku swoje 10-miesięczne dziecko).mNastępnie, jak relacjonował szeryf, oddał w jej kierunku strzał.Młodą kobietę przetransportowano do szpitala, niestety lekarze stwierdzili zgon. Jej dziecku nic się nie stało.

Tymczasem po usłyszeniu strzałów przed dom babci wyszedł również starszy z braci. Jak wynika ze słów szeryfa Gualtieriego, nastolatek wyjął wówczas własną broń i oddał pojedynczy strzał w kierunku 14-latka. Następnie zbiegł z miejsca zdarzenia.

14-latek przeszedł operację i obecnie pozostaje w szpitalu. Ma zostać oskarżony o morderstwo, znęcanie się nad dzieckiem i nielegalne posiadanie broni palnej. Prokurator ma rozpatrzyć sprawę i zadecydować czy nastolatek odpowie przed sądem jako osoba dorosła.

15-latek został złapany w domu jednego ze swoich kuzynów. Ma odpowiedzieć za usiłowanie zabójstwa i manipulowanie dowodami.

