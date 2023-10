Kochanka Putina przygotowuje mu wielką imprezę urodzinową. Prezenty zgarnie sobowtór!

Katastrofa we Włoszech. Autokar spadł z wiaduktu. Co najmniej 21 ofiar

"Otoczenie prezydenta jest zajęte pilnymi sprawami i przygotowaniami do złożenia Putinowi gratulacji z okazji jego ostatnich urodzin, ale plany na to, co będzie potem, praktycznie nie są omawiane" - podawał parę dni temu autor telegramowego kanału Generał SWR, prawdopodobnie były generał Służb Wywiadu Zagranicznego Rosji. Co będzie potem? Raczej nic dobrego, bo Władimir Putin jest śmiertelnie chory i rzeczywiście mogą to być jego ostatnie urodziny. "Prezydent większość czasu spędza w odosobnieniu. Krewni Putina w rozmowie z nim próbują na odległość dowiedzieć się, jakie są jego życzenia, co zrobić po jego odejściu, ale na razie bez rezultatu".

Alina Kabajewa robi imprezę. Będzie kameralnie?

Tymczasem więc wzięli się za organizowanie mu imprezy urodzinowej. Pieczę nad tym trzyma Alina Kabajewa, była gimnastyczka, medalistka, nazywana "najbardziej elastyczną kobietą w Rosji". Od co najmniej 15 lat jest kochanką Putina i podobno doczekała się z nim czwórki dzieci. "Organizatorem i menadżerem zbliżającej się uroczystości jest partnerka prezydenta, Alina Kabajewa. Wszyscy zaproszeni wraz z rodziną głowy państwa starają się stworzyć na sobotę (7 października) świąteczną atmosferę, w której Putin mógłby choć na chwilę uciec od problemów zdrowotnych" - pisze Generał SWR.

Putin ma urodziny, sobowtór zatrzyma prezenty

Jednocześnie zdradza, że tylko najbliższa rodzina będzie miała szansę złożyć prezydentowi życzenia. Na oficjalnych obchodach urodzin zamiast jubilata pojawi się bowiem jego sobowtór, który dodatkowo... zgarnie wszystkie prezenty, jakie powinny trafić w ręce prawdziwego Putina. "Dublerowi obiecano, że zatrzyma większość prezentów, i był szczerze szczęśliwy, wiedząc, że Putinowi generalnie nie daje się głupot" - czytamy.

#Putin's Last BirthdayThe situation around preparations for the birthday of Russian President Vladimir Putin is unfolding interestingly. According to the already approved plan, the president’s double will take full part in receiving congratulations and gifts. For those… pic.twitter.com/D2hk16O1gE— generalsvr_en (@generalsvr_en) October 3, 2023

