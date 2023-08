Kochanka rzuciła DiCaprio dla kobiety! Wielki gwiazdor upokorzony

Maya Jama rzuciła Leonardo DiCaprio! Padła w objęcia modelki Munroe Bergdorf podczas imprezy na Ibizie

Leonardo DiCaprio (49 l.) uważany jest za największego playboya Hollywood. Nie sposób zliczyć jego podbojów i trudno znaleźć modelkę, która z nim choćby nie flirtowała. Jednak teraz gwiazdor przekonał się, że nie zawsze odnosi miłosne sukcesy! A wszystko przez brytyjską prezenterkę telewizyjną Mayę Jamę (28 l.). Dopiero co plotkowano, że gwiazdka prowadząca m.in. reality show "Love Island" jest nową dziewczyną DiCaprio. Ale wygląda na to, że to już przeszłość. Maya Jama obchodzi hucznie swoje urodziny na Ibizie. Została tam sfotografowana w objęciach... modelki Munroe Bergdorf (35 l.). Panie całowały się na jachcie podczas imprezy i zobaczył to cały świat, a DiCaprio musi jak niepyszny poszukać sobie kolejnej piękności.

Leonardo DiCaprio. Lista partnerek. Z kim się spotykał?

W 1995 roku Leonardo krótko spotykał się z Naomi Campbell. Była też top modelka Helena Christensen (1997), gwiazdor "Titanica" romansował też z zamężną wówczas Evą Herzigovą (1998). Z modelką Gisele Bündchen Leo spotykał się aż pięć lat, w latach 2000-2005! Potem padł rekord, jakiego nie pobiła nawet Camila Morrone. Kolejna sławna modelka, Bar Refaeli, usidliła Leo na sześć długich lat. Rozstali się w 2011 roku. Potem DiCaprio zmieniał partnerki jak rękawiczki! Rihanna, Blake Lively, Nina Agdal to wierzchołek góry lodowej... W grudniu 2017 roku aktor poznał Camillę Morrone i para była ze sobą do sierpnia 2022 roku. Ostatnio z aktor łączony był z modelką Gigi Hadid (27 l.).

Maya Jama kisses model Munroe Bergdof on wild night out in Ibizahttps://t.co/oRuUom7s56— The Sun (@TheSun) August 16, 2023