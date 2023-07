Leonardo DiCaprio ma dwie dziewczyny naraz! 28-latki ociekają seksem! ZDJĘCIA

Leonardo DiCaprio z dwiema dziewczynami naraz! Serce gwiazdora skradły 28-latki Maya Jama i Neelam Gil

Trudno doprawdy o większego playboya w Hollywood, niż Leonardo DiCaprio (49 l.). Najwięksi matematycy nie byliby w stanie zliczyć jego kochanek, a z rozróżnieniem kolejnych modelek łączonych z aktorem mieliby kłopot najwybitniejsi znawcy. A teraz Leonardo przeszedł już naprawdę sam siebie! Jak informuje TMZ, boski Leo spotyka się z dwiema dziewczynami naraz. Kim one są? Czy wiedzą o sobie nawzajem? O jednej pisaliśmy już wcześniej. To brytyjsko-hinduska modelka Neelam Gill (28 l.). Była widziana u boku Leo najpierw w Cannes, potem w restauracji w Londynie. Teraz z Leonardo łączona jest również Maya Jama (28 l.), angielska prezenterka telewizyjna, prowadząca m.in. reality show "Love Island". Panie są do siebie tak podobne, że boskiemu Leo po prostu mogło coś się pomieszać! Zwłaszcza, że obie bawiły się z nim na tej samej imprezie w Londynie. Następnego dnia według TMZ gwiazdor regenerował siły na jachcie płynącym w rejonie St. Tropez we Francji. Taki to pożyje!

Leonardo DiCaprio. Lista partnerek. Z kim się spotykał?

W 1995 roku Leonardo krótko spotykał się z Naomi Campbell. Była też top modelka Helena Christensen (1997), gwiazdor "Titanica" romansował też z zamężną wówczas Evą Herzigovą (1998). Z modelką Gisele Bündchen Leo spotykał się aż pięć lat, w latach 2000-2005! Potem padł rekord, jakiego nie pobiła nawet Camila Morrone. Kolejna sławna modelka, Bar Refaeli, usidliła Leo na sześć długich lat. Rozstali się w 2011 roku. Potem DiCaprio zmieniał partnerki jak rękawiczki! Rihanna, Blake Lively, Nina Agdal to wierzchołek góry lodowej... W grudniu 2017 roku aktor poznał Camillę Morrone i para była ze sobą do sierpnia 2022 roku. Ostatnio z aktor łączony był z modelką Gigi Hadid (27 l.).

