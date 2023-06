Oto nowa dziewczyna DiCaprio! Rose Bertram ma aż 28 lat

Netflix też chce zerwać umowę z Meghan Markle i Harrym! "To był koszmar"

Rose Bertram kolejną dziewczyną Leonardo DiCaprio. Gigi Hadid znowu poszła w odstawkę?

A już wydawało się, że Leonardo DiCaprio (49 l.) niebawem stanie na ślubnym kobiercu i zostanie szacownym mężem i ojcem gromadki dziateczek! Jednak nic z tego. Niedawno pisaliśmy, że Leo przedstawił Gigi Hadid (29 l.) swoim rodzicom, co w przypadku tego gwiazdora zmieniającego modelki u swego boku jak rękawiczki było prawdziwym ewenementem. Zdawało się, że to przełom w życiu gwiazdora "Titanica". Czyżby Gigi nie dogadała się z przyszłymi teściami? Jedno jest pewne - Leonardo ma już nową dziewczynę! To Rose Bertram (28 l.), z którą randkował już w marcu. Blond Belgijka wygląda bardzo podobnie, jak wiele innych dziewczyn DiCaprio. Wcześniej gruchali jak gołąbki na Oscarowym afterparty, tym razem widziano Rose z gwiazdorem na imprezie w Paryżu, towarzyszył im Tobey Maguire.

Leonardo DiCaprio. Lista partnerek. Z kim się spotykał?

W 1995 roku Leonardo krótko spotykał się z Naomi Campbell. Była też top modelka Helena Christensen (1997), gwiazdor "Titanica" romansował też z zamężną wówczas Evą Herzigovą (1998). Z modelką Gisele Bündchen Leo spotykał się aż pięć lat, w latach 2000-2005! Potem padł rekord, jakiego nie pobiła nawet Camila Morrone. Kolejna sławna modelka, Bar Refaeli, usidliła Leo na sześć długich lat. Rozstali się w 2011 roku. Potem DiCaprio zmieniał partnerki jak rękawiczki! Rihanna, Blake Lively, Nina Agdal to wierzchołek góry lodowej... W grudniu 2017 roku aktor poznał Camillę Morrone i para była ze sobą do sierpnia 2022 roku. Ostatnio z aktor łączony był z modelką Gigi Hadid (27 l.).

Sonda Czy Leonardo DiCaprio to dobry aktor? Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania

Tobey Maguire, 47, and Leonardo DiCaprio, 48, attend afterparty with Belgian model Rose Bertram, 28 pic.twitter.com/NvknGvq4OS— DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) June 23, 2023

QUIZ. Który słynny aktor NIE zagrał w tym arcydziele filmowym? Możecie się zdziwić! Pytanie 1 z 10 Który słynny aktor NIE zagrał w filmie "Ojciec Chrzestny"? Jack Nicholson Al Pacino Robert Duvall Dalej