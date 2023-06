To ona wygrała bój o serce Leonardo DiCaprio! Nie zgadniesz, gdzie zabrał Gigi Hadid

Leonardo DiCaprio i Gigi Hadid to coś poważnego?! Gwiazdor zdecydował się na bardzo ważny krok

Leonardo DiCaprio to nadal jest z największych playboyów Hollywood. Modelki u swego boku zmienia jak rękawiczki i trudno doprawdy połapać się w jego życiu miłosnym. Jednak wygląda na to, że po latach poszukiwań odnalazł tę jedyną, prawdziwą miłość! Tak przynajmniej plotkują dziennikarze amerykańskiego TMZ. Podobno jedna z niezliczonych modelek widywanych u boku Leo wygrała bój o jego serce. Chodzi o... Gigi Hadid. To wręcz niebywałe, bo Gigi ma 28 lat, co jak na standardy DiCaprio jest wiekiem zaawansowanym, a do tego ma dziecko. Jednak według najgorętszych plotek krążących po Hollywood weszli w nowy etap swojego związku. Nigdy nie zgadniesz, co zrobił znany z nieustających romansów laureat Oscara. Otóż aktor był widziany w jednej restauracji z Gigi i... swoim ojcem Georgem DiCaprio oraz macochą Peggy Farrar. Wygląda na to, że przedstawił wybrankę swego serca rodzicom!

Cztery kochanki w parę tygodni? Leonardo DiCaprio nie zwalnia tempa, ale raz po raz wraca do 28-latki

Wcześniej Leonardo DiCarpio i Gigi Hadid, po miesięcznej przerwie w randkowaniu, spędzili ze sobą noc po rozdaniu Oscarów 2023. Pojawili się na imprezie zorganizowanej przez Beyoncé i Jaya-Z w Chateau Marmot. Poprzednio jedli w tej samej restauracji w Mediolanie i bawili się na pewnej imprezie. Jednocześnie aktor był widywany z innymi pięknościami, takimi jak Eden Polani (19 l.) czy Victoria Lamas (23 l.), a nawet Maya Jama (28 l.) i Irina Shayk (38 l.). Jednak tylko Gigi zabrał na kolację z własną rodziną!

Sonda Czy Leonardo DiCaprio to dobry aktor? Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania

Leo DiCaprio and Gigi Hadid seem to have taken their situationship to another level 👀 https://t.co/ivJquyGq8s— TMZ (@TMZ) June 7, 2023

QUIZ. Polskie piosenki o miłości! Potrafisz dokończyć każdy tekst? Pytanie 1 z 10 Dokończ tekst piosenki. "Byłaś serca biciem / Wiosną, zimą, życiem / Marzeń moich echem..." Wiosną i oddechem Winem, wiatrem, śmiechem Wiatrem, słońcem, śmiechem Dalej