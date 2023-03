i Autor: AP, Shutterstock Hadid, Dicaprio

Gwiazdor jednak zakochany?!

Leonardo DiCaprio sekretnie zakochany w 28-latce?! Kilka szokujących znaków

To nie do wiary! Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Leonardo DiCaprio (49 l.) i Gigi Hadid (28 l.) są dla siebie stworzeni. Para rozstała się przed miesiącem, jednak gwiazdy znów regularnie widywane są razem. Spędzili ze sobą nawet noc po rozdaniu Oscarów 2023!